一通电话让林志玲认定AKIRA是对的人

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「第一名模」林志玲与日本团体EXILE成员AKIRA今年宣布结婚。夫妻俩近日在杂志采访中透露，原来两人结婚的关键，就在祖母过世当晚，一通关键的电话对白，让林志玲决定就是AKIRA了。



林志玲、AKIRA近日接受时尚杂志《VOGUE》访问，同样爱吃、爱笑，且充满正能量的两个人，在满满的祝福中，细细说起属于他们的爱情、他们的幸福。AKIRA透露，第一次知道志玲是在电影版《赤壁》的时候，当时在电视上看到来日本宣传的她，就觉得世界上怎么会有这么漂亮又有气质的女生，「如果人生中能遇到这种女生的话，该有多好。」而他第一次见到志玲本人是2010年，来看EXILE的Fantasy巡迴演唱会，「演唱会结束后她到后台打招呼，那次我们没有交谈，只有点头打招呼。」

然而第一次见面正式交谈则是在舞台剧《赤壁．爱》的会议上，成为林志玲、AKIRA的命运转折契机。AKIRA说：「当时所有演员第一次见面的时候，也是我和志玲第一次近距离的接触。看到志玲温柔有礼的跟大家打招呼，我人生中第一次有被电到的感觉，那是一种很奇妙的感觉。」而林志玲说：「那部剧的台词是古文，对当时连日语都说得不太好的我来说，是非常困难的，我有点担忧的一句，这台词好难哦，他听到之后说：『对于日本人来讲，这其实也非常困难，你不要担心，我们一起努力。』印象中EXILE整个团都是比较阳刚比较酷，他却给我一种温暖而阳光的感觉，我很喜欢他的笑容，感觉当他笑的时候，眼睛都会笑。」



经历舞台剧结束之后，AKIRA坦言：「那时我就已经开始对志玲产生情愫。在演出的过程中，我们很努力的沟通，一起研究剧本，我深深感受到志玲那温柔又温暖，可爱又具包容的心。经过这将近两个月的时间，我慢慢发觉自己对志玲产生了好感，我很清楚那种感觉，并不是因为还没有从剧中的角色走出来，然后在《赤壁．爱》杀青酒的时候，志玲送了我袖扣当礼物，当时我很好奇为何送袖扣，查了一下，发现送袖扣似乎有「想订终生对象的人」的意思，当下就觉得是不是志玲对我有意思，心中小鹿乱撞了下（笑），真的是有种又期待又怕受伤害的感觉。虽然也很想知道志玲的感觉，但因为各自工作都很忙碌，没办法经常联系，所以相识8年来，一直都是维持着友情的关系。」

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不过真正相恋的关键是祖母，林志玲透露：「去年祖母过世了。那天的深夜，祖母历经了一次又一次的急救，在我的面前离开我了。祖母是我生命中非常非常重要的人，晚上当我自己一个人回到家之后，我难过到觉得快要无法呼吸，这时候我第一个想到的是他，我拿起了电话打给他，我只说了：『我的祖母……。』他就说：『祖母怎么了，过世了吗？』」听到他讲这句话之后，我开始大哭，没有办法停止的、一句话都讲不出来的就只是哭，哭到累倒、哭到不知不觉就睡着了，我不知道自己睡了多久，醒来的时候，发现自己还在电话上时，迷迷煳煳的就说了声：『哈喽？』然后，他在电话那头说：『我在这里。』」

这通电话之后，林志玲坦言：「就是这个人了吧。这件事情是我们决定牵手走未来人生路很重要的一个关键点，他仅仅只是在电话的那头陪着我，我却可以感觉他就在我的身旁，那是一种陪伴，是我一辈子都不会忘记的感动瞬间。」她坦言，以前觉得生命中的每一个决定都是自己一个人的，必须自己面对，自己承担，「现在就会觉得，每个决定都是属于两个人的，他的未来、他的一切对我而言非常重要，而我也不会再觉得以前有时会有的孤独感。就很像，你感觉你生命中有某个缺角，但你一直不知道缺了什么，然后现在有一个人填补上了那个缺角。这是在我以前的人生当中不曾有过的，那是一种心的安定感。」



AKIRA表示，与林志玲认识了8年，两人共同经历了许多好与不好的事，「后来觉得，她应该是自己可以携手共度下半辈子的另一半。刚好又遇到了志玲祖母过世的人生重要转折，在去年时候，我们两人见了面好好讨论了未来，深刻感受到在我们未来的蓝图里，都有对方的存在，于是，我们决定结婚，在一起。」谈起心目中理想的生活，他认为是不管到了几岁，都能一起牵着手，依偎着对方走人生的路，「我对志玲唯一的期待是，她能一直待在我身边，志玲的存在就是我的一切，所有的事情，都能一起完成。」

新闻来源：ETtoday