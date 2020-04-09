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【Rebate好消息！】大马天然气公司给特定住户「享受RM100回扣」4月直到9月！！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
【Rebate好消息！】大马天然气公司给特定住户「享受RM100回扣」4月直到9月！！
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好消息！
大马天然气公司（Gas Malaysia Bhd）从4月至9月期间，为廉价住宅区的液化石油气用户，提供每户总额RM100的回扣！

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估计吉隆坡市政局组屋、旺莎玛朱组屋及布城布特拉和谐公寓的4000个用户受惠。
文告中指出，4月至9月的石油气抄表与账单将暂停发出，并会在10月恢复，相关回扣将显示在用户的账单中哦！

完整内容，请点击这里

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