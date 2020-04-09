生活 Lifestyle 【Rebate好消息！】大马天然气公司给特定住户「享受RM100回扣」4月直到9月！！ by Vicky 丽盈 9 April 2020 written by Vicky 丽盈 9 April 2020 Advertisement 好消息！ 大马天然气公司（Gas Malaysia Bhd）从4月至9月期间，为廉价住宅区的液化石油气用户，提供每户总额RM100的回扣！ Advertisement 估计吉隆坡市政局组屋、旺莎玛朱组屋及布城布特拉和谐公寓的4000个用户受惠。 文告中指出，4月至9月的石油气抄表与账单将暂停发出，并会在10月恢复，相关回扣将显示在用户的账单中哦！ 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 《创造营2020》女生宿舍是「一栋城堡」！ 上季男练习生大喊委屈 next post 【新冠肺炎】违反行管令者「直接罚款RM1000」即日起实行！求情也没用 You may also like 防长：就算行动管制令解除，人民依然不可以群聚！ 9 April 2020 破纪录~美国一天新增1922人死于新冠肺炎！ 9 April 2020 学生安全优先考量，学校15日不会开课！ 9 April 2020 【新冠肺炎】违反行管令者「直接罚款RM1000」即日起实行！求情也没用 9 April 2020 全球新冠肺炎确诊病例超150万！纽约疑在无人岛埋葬新冠肺炎死者 9 April 2020 约翰逊病情改善：能够起身坐着，与医护人员交谈 9 April 2020 防长宣布，政府将派发2426万个口罩给人民！ 8 April 2020 【懒人包】中小型企业经济振兴附加配套 | 员工 Q&A 8 April 2020 好久不见~封城76天之后，中国武汉终于解封啦！ 8 April 2020 【政府拿Memes来玩!】行走的轿车播放「黑人F4棺材歌」 8 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.