生活 Lifestyle 【NO MORE FREE】TNG宣布, 下周15日起安装RFID🚗将收 取安装费！ by Vicky 丽盈 9 February 2020 written by Vicky 丽盈 9 February 2020 Advertisement TOUCH N GO私人有限公司总执行长沙鲁尼占今日在新春宴会上指出，由于RFID试跑非常成功，全马亦有超过百万人在使用中。“因此我们决定正式为RFID收取安装费用，每个RFID的按装将收费35令吉，且4月起全马各大道将可使用RFID。” Advertisement 想阅读完整文章，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 「KL异国料理餐厅」情人节限定套餐就选这5家！ next post 【大马人注意！】医生：比武汉肺炎更可怕的是『A型流感& 蚊症』需加强意识！ You may also like 【新冠肺炎】最新消息！第3位确诊病患获准出院 9 February 2020 【新冠肺炎】再一大马人确诊新冠肺炎 9 February 2020 男子隐瞒从武汉回来的事实，还到处参加聚会，连累逾4千人要封村隔离！如今他面临死刑 9 February 2020 【大马人注意！】医生：比武汉肺炎更可怕的是『A型流感& 蚊症』需加强意识！ 9 February 2020 「KL异国料理餐厅」情人节限定套餐就选这5家！ 9 February 2020 武汉肺炎病患者治愈后会否再被染病？专家：一般来说6个月内不会！ 9 February 2020 武汉人PO文教怎样安全入境日本！日本人气炸报警：全面禁止不让他们进来！ 9 February 2020 【新冠肺炎】中国3省23市，禁止入境大马14天 9 February 2020 好消息！第2名新冠肺炎病患康复出院！ 8 February 2020 【新冠肺炎】我国确诊病例再添一宗！目前累积16宗 8 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.