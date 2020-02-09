【NO MORE FREE】TNG宣布, 下周15日起安装RFID🚗将收 取安装费！

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TOUCH N GO私人有限公司总执行长沙鲁尼占今日在新春宴会上指出，由于RFID试跑非常成功，全马亦有超过百万人在使用中。“因此我们决定正式为RFID收取安装费用，每个RFID的按装将收费35令吉，且4月起全马各大道将可使用RFID。”

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