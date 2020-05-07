【2020年最后一次】5月7日『超级月亮』登场 🌕

Advertisement



大家对于又大又亮的月亮都相当感兴趣，如果上次你错过了这奇景，下一次的「超级月亮」会发生在接下来的5月7日，也将会是2020年最后一次可以看到，大家把握机会看这个奇景阿！

「超级月亮」其实就是看到比平日更大的月亮，这个字词是由一位美国占星师「理查德·诺艾尔」于 1979 年第一次提出的，是一个天文现象，当月球满月之时，当它位于近地球或最低轨道高度附近时，大家看到的月亮就会比平时大起码15%，其亮度也会大大提升起码30%，所以大家才称之为「超级月亮」。

Advertisement



完整内容，请点击这里。