生活 Lifestyle 【2020年最后一次】5月7日『超级月亮』登场 🌕 by Vicky 丽盈 7 May 2020 written by Vicky 丽盈 7 May 2020 Advertisement 大家对于又大又亮的月亮都相当感兴趣，如果上次你错过了这奇景，下一次的「超级月亮」会发生在接下来的5月7日，也将会是2020年最后一次可以看到，大家把握机会看这个奇景阿！ 「超级月亮」其实就是看到比平日更大的月亮，这个字词是由一位美国占星师「理查德·诺艾尔」于 1979 年第一次提出的，是一个天文现象，当月球满月之时，当它位于近地球或最低轨道高度附近时，大家看到的月亮就会比平时大起码15%，其亮度也会大大提升起码30%，所以大家才称之为「超级月亮」。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 邓超用了孙俪送的牙刷天天流血 未料用途竟是这个 next post 因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛! You may also like 因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛! 7 May 2020 嘟嘴自拍＝多愁善感？！自拍习惯测出你的隐藏性格 7 May 2020 现阶段父母带儿童去逛超市？国家安全理事会：不应该也不适合！ 6 May 2020 一天新增7000人！英国新冠肺炎死亡人数超意大利！ 6 May 2020 【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！ 6 May 2020 努力抗疫！纽西兰终于实现零新增新冠肺炎病例！ 5 May 2020 只需要扫描QR code！雪兰莪州政府推出SELangkah追踪访客系统！ 5 May 2020 蚊虫叮咬会否传播新冠病毒？群体免疫可行吗？中国钟南山为你一一解答！ 5 May 2020 卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！ 5 May 2020 太久没⻅客, 花园鳗封馆后变害羞了 ⽇⽔族馆只好推「视讯⻅⾯会」替它们记住⼈类！ 5 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.