【防疫病毒最佳对策!】大马推出『即时地图』让你查询 口罩 &清洁液存货, 不用白跑一趟!

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口罩那么难买，却又一定要有几个防身比较安心，只好走好几间药局询问，但一间接连另一间都告诉你“没货了”、“Sold Out”，走到这么辛苦都买不到，真的是很心塞…

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如果你有这样的烦恼，你一定很感激大马药剂协会（Malaysian Pharmaceutical Society）由药剂师吴文辉及程式编写员诺查里曼协助开发、特别设立的互动地图！让你随时随地查看这张即时地图就可以知道大马哪里的口罩和消毒液有存货！

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