生活 Lifestyle 【防疫病毒最佳对策!】大马推出『即时地图』让你查询 口罩 &清洁液存货, 不用白跑一趟! by Vicky 丽盈 23 February 2020 written by Vicky 丽盈 23 February 2020 Advertisement 口罩那么难买，却又一定要有几个防身比较安心，只好走好几间药局询问，但一间接连另一间都告诉你“没货了”、“Sold Out”，走到这么辛苦都买不到，真的是很心塞… Advertisement 如果你有这样的烦恼，你一定很感激大马药剂协会（Malaysian Pharmaceutical Society）由药剂师吴文辉及程式编写员诺查里曼协助开发、特别设立的互动地图！让你随时随地查看这张即时地图就可以知道大马哪里的口罩和消毒液有存货！ 想要阅读完整的内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【在家也可以瘦！】 减肥健身必下载的「居家运动APP」 next post 木村化身白发教官 | 盘点30年来5款突出造型 You may also like 【在家也可以瘦！】 减肥健身必下载的「居家运动APP」 23 February 2020 拍照姿势GET！SUPERMARKET这样拍 22 February 2020 自己装修 VS 专业团队改造：哪个更省钱省力？破解你对室内设计的迷思！ 22 February 2020 半夜不睡觉的朋友们注意了！根据研究显示：熬夜真的会变笨！ 22 February 2020 财务共识很重要，伴侣之间该怎么谈钱理财？ 21 February 2020 武汉29岁一线医生为抗疫延迟婚期 不幸感染新冠肺炎殉职 21 February 2020 韩国爆增53宗确诊病例及首位死者！政府宣布新冠肺炎进入社区感染阶段！ 21 February 2020 发明剪贴复制快捷功能电脑工程师离世 20 February 2020 动物界《使徒行者》，原来这些动物是美国CIA的卧底？ 20 February 2020 新冠肺炎期间，入住酒店一定要注意的事！千万不要嫌麻烦~ 20 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.