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【长途巴士又一单确诊病例!!】卫生部紧急寻找乘搭Bas Ekspress Jasmine的旅客！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
【长途巴士又一单确诊病例!!】卫生部紧急寻找乘搭Bas Ekspress Jasmine的旅客！
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如果你们身边有朋友乘搭长途巴士的朋友，请转告他们！因为他们可能陷入了感染新冠肺炎的危险中！

所有于2020年3月16日乘搭Seremban到Sungai Petani Bas Ekspress Jasmine (PLQ9689)的乘客，你们可能接触到Covid-19确诊病患了！

完整内容，请点击这里

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