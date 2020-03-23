【长途巴士又一单确诊病例!!】卫生部紧急寻找乘搭Bas Ekspress Jasmine的旅客！

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如果你们身边有朋友乘搭长途巴士的朋友，请转告他们！因为他们可能陷入了感染新冠肺炎的危险中！

所有于2020年3月16日乘搭Seremban到Sungai Petani Bas Ekspress Jasmine (PLQ9689)的乘客，你们可能接触到Covid-19确诊病患了！

完整内容，请点击这里。