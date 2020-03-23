生活 Lifestyle 【长途巴士又一单确诊病例!!】卫生部紧急寻找乘搭Bas Ekspress Jasmine的旅客！ by Vicky 丽盈 23 March 2020 written by Vicky 丽盈 23 March 2020 Advertisement Advertisement 如果你们身边有朋友乘搭长途巴士的朋友，请转告他们！因为他们可能陷入了感染新冠肺炎的危险中！ 所有于2020年3月16日乘搭Seremban到Sungai Petani Bas Ekspress Jasmine (PLQ9689)的乘客，你们可能接触到Covid-19确诊病患了！ 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【全球大流行】来自前线女医生的哭诉（请认真看完） next post 【新加坡宣布单向封国😱】从3月22日晚上起，禁止所有游客入境或转机！ You may also like 慕尤丁宣布EPF第二账户 开放每月提500令吉 为期1年 23 March 2020 行动管制令不只限于陆路~海上行动也不可以！ 23 March 2020 槟城没有“封桥”！只需出示证明，即可顺利通关上桥~ 23 March 2020 【新加坡宣布单向封国😱】从3月22日晚上起，禁止所有游客入境或转机！ 23 March 2020 【全球大流行】来自前线女医生的哭诉（请认真看完） 23 March 2020 【全球大流行】卫生部证实安顺医院数名医护人员确诊 23 March 2020 外出采购后 5步骤避免将病毒带回家 23 March 2020 拥抱悲伤 承认过往 | 看透悲伤的 5 个阶段 22 March 2020 疫情面前的两座大“山”，中国有钟南山，马来西亚有诺希山！ 22 March 2020 病毒来袭，科技产品要如何消毒杀菌？ 21 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.