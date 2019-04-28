【郑秀文原谅许志安】10天后首发自拍照：「时间会帮助局中者走出一条新路」

4月28日，郑秀文在原谅许志安10天后首度发自拍照，而其中的配文有提到将「要竭力收拾心态准备演唱会了」，相信许多粉丝们都安心不少。
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並沒有什麼魔法, 什麼一夜變藍天, 但恩典夠用. 過去這星期香港天氣都帶陰帶雨帶雷, 上星期有一夜晚,天空更忽然一下子被暗黑籠罩, 那股黑竟比黑更黑, 烈風暴雨好像咆哮, 那麼的令人畏懼. 今天終於稍微放晴,天空似鬆了一口氣，我相信藍天會回來. 想說, 既決定了, 餘下的, 就交給時間, 時間會幫助局中者走出一條新路, 但在時間面前人人平等, 時間不能跳格, 無論決定什麼事, “決定”與”目的地”之間的就是過程, 而往往就是在此等過程中, 讓人在當中慢慢學習,領悟, 直到抵達目的地. 事實上, 亦必須在「如常地生活當中」經歷修復和糾正過程, 不能浪費時光, 並帶著信心靜候將來. 如常生活代表什麼? 如常生活代表去做該做的事, 去履行工作任務,去見想見的朋友們, 去吃想吃的東西,去繼續熱愛生命中的人與事, 去做以往生活中會做的所有生活瑣事, 並且誠實面對在這過程中偶爾衍生的情緒感受, 這是必須的過程, 沒有捷徑啊. 日子; 還是要過的. 天父並沒有省卻或便宜這重要的學習（打磨人生) 的過程. 所以我說並沒有魔法, 必須經歴過程. 而”時間和空間是局中者最需要的.” 帶著盼望迎接這過程,就如同我要拾起精神去迎接我的演唱會 , 時間無多,拾回運動, 拾回專注, 是時候了. 請見諒, 不會再談論此事. 不回望, 向前看. 讓時間一步步帶領. #growthroughlife #經歷過才懂 #原來成長是不分年齢 #比成熟更成熟了 #感謝天父的帶領和恩典 #要如常地生活不能浪費光陰了 #要竭力收拾心態準備演唱會了
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资料来源：新浪娱乐