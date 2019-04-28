【郑秀文原谅许志安】10天后首发自拍照：「时间会帮助局中者走出一条新路」

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无剧透，但真的会哭！AVENGERS：END GAME 9大亮点抢先看！ Evelyn by : EVELYN 12 HOURS AGO ADD COMMENT 别害怕Marvel迷们，就算我昨晚看了，也不会在此爆雷！相信已经看过的心里肯定非常激动，也很感触，因为我也是如此！整整3个小时的电影，大家都是抱着舍不得的心情，流着眼泪看完的！所以，在这里Chapters整理了剧情里的几个亮点，给还没看Avengers End Game的你过过干瘾。没关系，真的不用害怕剧透，这绝对是无雷分享啦！但必须很强调，Captain America从头帅到尾，光他走出场我都被他帅到快窒息了！（伊芙琳要嫁给美国队长啦！讨厌~） 预告是整部电影的前15分钟，让粉丝高喊：真的很Marvel咧！ 图片来源：People 在电影还没上映前，Marvel就释出了很多预告来吊粉丝的胃口，让粉丝们对电影更是充满了期待。但就像之前导演说的，在过去发布的预告中，有一半的画面根本不在电影里，而剩下的一半也只不过是整部电影的前15分钟。 哭点真的超多！Captain看首映时就哭6次 图片来源：People 我最爱的Captain在接受采访时曾表示，自己在首映时看哭了6次。影迷可能都很好奇到底是哪个部分令人感动？到底是哪6次？因为坐在我隔壁的Zoe就哭了整整三小时啊！但是整部电影除了感动，个人觉得还有蛮多笑点的，比如说像一些英雄们之间的搞笑对话，还有雷神Thor！好了，我真的只会说到这里！ 《Iron Man 3》的小男孩又现身了 图片来源：People 如果你有看《Iron Man 3》一定会知道，当年捡起Iron Man的盔甲，并激励他重新振作起来的那个小男孩Harley，竟然在最后一集出现了！当然时隔那么多年，《Iron Man3》小男孩也长大了，毕竟已经是6年前的电影。影迷们记得自己多留意去找一找喔！ 完全女力爆发 图片来源：People 来了，来了！Captain Marvel的出现也不是假的啦！她在End Game中集中了所有的娘子军，当全部女英雄走出来的那一刻，欧莫欧莫！这一幕真的会让女生热血沸腾耶！真的帅死了啦！ 3小时不能去上厕所 图片来源：Inverse 虽然是3个小时，但本人觉得节奏刚刚好，不会太长啊~ （笑）导演为了交代清楚细节，不要有遗憾，3个小时算什么咧？而且电影步骤很紧凑，深怕去了厕所回来就会错过精彩的部分，所以再次提醒还没看的，进电影院之前不要喝太多水哟~ 只要搞清楚英雄们是谁就好 图片来源：sohu.com 在电影还没上映前，就有许多人在恶补过去的21部，因为最后一集与之前的肯定会有些关联。老实说，我以前不是个专业Marvel迷，其实前面的我也看一集，不看一集。但我觉得如果一下看完21部，你肯定没办法让讯息消化。基本上如果要求不高的话，其实可以不用看完过去21部电影，只要搞清楚谁是谁就好，这样基本上就很OK了！但千万不要告诉我，你连Captain和Iron Man是谁都不知道，真的会翻你白眼喔！当然，如果有时间的话还是去恶补一下会比较好啦~ 没有彩蛋 图片来源：Inverse 昨晚看完之后，我和同事们都坚决坐到电影的最后一刻，就是赖死不走！就算网络上已公布说，没有彩蛋这件事，因为这就是End Game的最好结局。 Captain America换新武器 图片来源：Inverse 来，就让我们唤起你的回忆。在《Captain America 3》时，Captain一气之下把他的盾牌还给了Iron Man。在《Avengers 3》中，Captain也使用了Black Panther妹妹为他设计的双臂盾牌。接着在最后一集，他又换新武器啦！我可以告诉你的是，他的盾牌还是依然存在，至于新武器就留给你们自己去发现吧！ 最后8分钟是精髓 图片来源：Inverse Avengers End Game细腻地刻画了英雄们的亲情、友情与爱情，而Iron Man在受访时也说：「最后的8分钟，是整部电影最好看的部分！」而且结局都围绕着初代复仇者的感情线，Iron Man与小辣椒的爱情，Captain对恋人Peggy的思念、Thor对弟弟洛基的愧疚等等。所以在这集里面，除了能看到英雄们与Thanos的精彩对抗，更能深入的看到英雄们对于感情最细腻的那一部分。 总结来说，这部电影我是在里头看了又笑，笑了又哭！而22部电影的最终结局，我们都相信这是最完美的。陪我们走过10年的青春，你真的不能错过！我们爱英雄们3000次！ TAGS : 生活旅游 YOU MIGHT ALSO LIKE 无剧透，但真的会哭！AVENGERS：END GAME 9大亮点抢先看！ 12 HOURS AGO 《与恶》拍摄场景大爆红，趁着假日赶快去拍照打卡 1 DAY AGO 粉刺面膜黏得很开心，但到底黏到什么？ 2 DAYS AGO 顺手养成5个小习惯，打造轻松家务提案 3 DAYS AGO 星座排排看，看你家有什么迪士尼公主。 3 DAYS AGO 「在家全裸也没关系」，盘点5个独居的好处 5 DAYS AGO PREVIOUS ARTICLE 你怎么可以安心的丢掉? NEXT ARTICLE 11年22部，我的青春因你才澎湃 LEAVE A RESPONSE Write your comment here… Name… Email… Website… This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.