生活 Lifestyle 【邻国更严格的阻断措施】新加坡按身份证号码，限制去巴刹的日子 by Vicky 丽盈 22 April 2020 written by Vicky 丽盈 22 April 2020 Advertisement 新加坡新冠疫情严重，不止阻断措施会延长一个月至到6月1号，新加坡政府也会采取更严格措施在管制上。 Advertisement 其中一个就是管制巴刹的人群。新加坡将按身份证号码的最后一个号码来限制人们可以几时上巴刹，同时规定每个家庭任何时候只能有一个人外出。 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 1 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 恭喜恭喜！四千⾦君⼉开⼼报喜诞下宝宝当妈啦！ next post 好奇渣男的下场~超人气韩剧《夫妻的世界》大结局剧本写好了！ You may also like 连续3天新增超过1000宗！新加坡累计新冠肺炎病例破万！ 22 April 2020 打算从家乡回到城市工作的人注意了！4月25日开始通过”Gerak Malaysia”App申请 22 April 2020 【世界地球日】关爱地球，从这 6 件事做起 | Chapters 22 April 2020 不再24小时开放！新柔长堤新山关卡调整运作时间~ 21 April 2020 母校送蛋糕庆祝57岁生日！诺希山微笑自拍感谢母校~ 21 April 2020 返国被隔离恳求卫生局让她送终！穿着防护服送母亲最后一程！ 21 April 2020 【政府推出MySejahtera APP】让你查看附近有没有人中Covid-19！赶快下载 21 April 2020 谭德塞强调从未隐瞒美国 第一份疫情通报来自武汉 21 April 2020 油价史上首次降为负值后绝地反弹！ 21 April 2020 4月23号开始，一旦违反行动管制令 直接送临时监狱! 20 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.