【邻国更严格的阻断措施】新加坡按身份证号码，限制去巴刹的日子

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新加坡新冠疫情严重，不止阻断措施会延长一个月至到6月1号，新加坡政府也会采取更严格措施在管制上。

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其中一个就是管制巴刹的人群。新加坡将按身份证号码的最后一个号码来限制人们可以几时上巴刹，同时规定每个家庭任何时候只能有一个人外出。

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