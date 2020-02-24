【送】你去大开眼界，让你跟着特色「狂欢庆典」，展开一场Perthfect 旅程！

Advertisement



Featured Image 来源：instagram @wendywang1128 & @trufflekerfuffle, westernaustralia.com

在西澳，特别是首都珀斯，一年当中都会有不少的庆典活动上演，有令人垂涎的美食节和令人兴奋的文化节，也有音乐、体育或喜剧等等的节日庆典活动。还有一些你也许「前所未闻」的特别狂欢庆典活动哦！马上往下滑，看看有哪些！

# 1. Fringe World Festival「边缘世界节」

Fringe World Festival 其实也称艺穗节，起源于苏格兰爱丁堡。据说以前，有几队未获主办单位邀请的艺术团体希望在艺术节参与演出，可惜却没获得批准。于是这群艺术家即兴在场地周边表演，艺穗节就此诞生了！时至今日，艺穗节成了世界各地非主流艺术家们施展才艺的舞台。而西澳珀斯每年举办的 Fringe World Festival ，可是全世界第三大艺穗节哦！这场让人期待不已的庆典每年都吸引各界不同派系、各种风格的艺术家和表演团队参加，还有至少30万观众参与。想要亲身体验就到现场去感受一番它的魅力吧！活动官网：fringeworld.com.au

图片来源：abc.net.au

图片来源：instagram @neoncarousel & @kineticabec

# 2. Perth Comedy Festival「珀斯喜剧节」

Perth Comedy Festival 是珀斯年度最大规模的喜剧盛会。每年的阵容都很庞大。除了带来世界上最有名喜剧明星的表演外，也会邀来当地传奇喜剧大师齐聚一堂，为大家上演近百场的世界级水平喜剧，陪伴大家度过一个充满欢笑、「笑到抽筋」的深秋！从单人喜剧到幽默短剧、讽刺喜剧、即兴表演、音乐喜剧、荒诞喜剧、戏剧、魔术表演和儿童喜剧等等，绝对值得你期待！活动官网：perthcomedyfestival.com

图片来源：scoop.com.au

图片来源：instagram @bohemianflowercollective & @exploring_with_theo

# 3. Truffle Kerfuffle「松露美食节」

黑松露狂欢节是以黑松露为主题的美食和葡萄酒品尝节日，就在澳洲松露之乡的中心——曼吉马普 (Manjimup)举办。每年固定的节目或项目包括了：黑松露买卖、名厨烹饪、黑松露葡萄酒品尝以及最具特色、亦是活动最大亮点的「黑松露狩猎」活动。参加黑松露狩猎，就能与松露猎人和他们训练有素的猎犬一起寻找香气诱人的松露，是不是很难得的体验呢？活动官网：www.trufflekerfuffle.com.au/

图片来源：instagram @trufflekerfuffle

图片来源：instagram @trufflekerfuffle

图片来源：instagram @trufflekerfuffle & @outandaboutperth

# 4. Sculpture by the Sea 「海之雕塑展 」

每年的3月，珀斯的Cottesloe 海滩，就会迎来超过70位来自世界各地的艺术家，把这个平时平静的海滩摇身一变成了一个大型的户外艺术品展览中心。 Sculpture by the Sea 既是艺术盛宴，也是自拍打卡圣地哦！趁着黄昏时来这里散散步，边欣赏这些令人惊叹的艺术雕塑品，边看看印度洋的美景，配上美丽的日落和粉红晚霞，再照几张照晒到自己的社交媒体，一定可以获赞不少！如今， Sculpture by the Sea 也迅速地成为了澳洲乃至全球艺术界的一项重要盛事。活动官网：sculpturebythesea.com/cottesloe/

Advertisement



图片来源：bendigoadvertiser.com.au/

图片来源：instagram @cactus1305 & @caskie.vlok

# 5. Perth Royal Show「珀斯皇家秀」

Perth Royal Show 是极为精彩的一场大型嘉年华！从农牧展区、各类动物选美比赛、大型主题游乐设施到烟花表演、巡游汇演和现场表演，应有尽有！而每年的羊驼选美比赛都是皇家秀的小高潮，还有商品的打折促销、剪羊毛和大力士比赛等有趣的活动。另外，秀袋摊位（Showbags）也是这个活动的常客，其实也就是我们熟悉的惊喜袋啦，通常售价在1-150澳元之间，非常受小朋友欢迎！到珀斯旅游的话，也不妨参与一番，绝对会是让你近距离了解当地风土人情的好机会哦！活动官网：www.perthroyalshow.com.au

图片来源：instagram @wendywang

图片来源：instagram @jamielee118 & @kyout98

# 6. The Albany Classic “Around the Houses”「奥尔巴尼 经典汽车活动”Around the Houses”」

The Albany Classic “Around the Houses” 绝对独一无二、有趣、刺激！在这一项具有历史意义的赛车运动，你可以看见数百辆老式和经典小汽车在这临时街道赛道上竞争。当然届时还会有许多精彩的项目，包括乐队、儿童娱乐、比赛、美食和其它摊位，还有老式小汽车和街头机器的展示，必定让你大开眼界！活动官网：albanyclassic.com

图片来源：westernaustralia.com

图片来源：.albanyclassic.com

——

西澳作为澳洲最大的省，占整个澳洲接近三分之一面积，因此除了宏伟壮观的大自然景观、可爱的 quokka 短尾袋鼠和袋鼠，还有奇特的海洋生物外，还有更多姿多采的惊喜等待你探索！就好比以上给大家简单介绍的各大欢庆活动，其实更能让你在旅程中，深入地体验西澳哦！

另外，你知道吗？从吉隆坡飞往珀斯，只需5.5小时，而且珀斯和马来西亚并没有时差。怎么样？想旅行了吗？没问题！

【Malindo Air 送！你！机！票！ 】

只要依据以下方式参加【Malindo Air Fly Me To Perth】有奖游戏，即有机会赢取 Malindo Air 送出的【珀斯来回双人机票】，让你透过不一样的旅游方式，游玩西澳！

⬇️如何参赛⬇️



Step 1:点击以上贴文或这里>> 【Malindo Air Fly Me To Perth】有奖游戏

Step 2:在帖文底下的留言处，附上一张象征爱的照片并 #sharetheloveofPerth

Step 3:分享该帖文 *别忘了要设置公开哦~

活动时间：即日起至2020年3月8日（星期日）截止

#OneFM #music #entertainment #Perth

—-

还等什么？立即参加比赛，展开你非一般的「Perthfect 」珀斯之旅吧！

更多详情：Malindo Air 官方Facebook或 Malindo Air 官方网站