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【超级黑料！】周扬青分手信轰炮小猪是渣男 🔥 被挖出翘兄 弟墙角、裸聊旧账！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
【超级黑料！】周扬青分手信轰炮小猪是渣男 🔥 被挖出翘兄 弟墙角、裸聊旧账！
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日前，周扬青在自己的微博上po出一段长文，直接抛下“广岛原子弹”轰炸整个网络！内容说道罗志祥是如何的渣男，怎样偷吃，偷吃了谁，每一句都成为了亮点，简介一点就是“句子有多爆炸，周扬青就对罗志祥有多失望”！

其实在上《极限挑战》之前，罗志祥的评价大多还是以负面为主，和周扬青的交往被喷，在金曲奖唱跳被酸，在接二连三被网友痛批的时候，估计他自己都没想到上了综艺之后缺圈了这么多粉… 私底下生活还被爆很混乱？

#翘兄弟墙角（Makiyo）

1995年他参加台湾四大天王模仿秀，成为郭富城组冠军，与其他三组冠军（另外三个冠军是欧弟、陈显政、陈中威）组成“四大天王”组合。这个组合当时还挺受欢迎的，不过到了1998年，两个成员因故退出，只剩下罗志祥和欧弟，他们就组成了“罗密欧”。

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后来欧弟服兵役所提这个组合也解散了，但是欧弟和罗志祥可是发小级别的好友，欧弟临走前将女友Makiyo交代给小猪照顾，等欧弟退伍的时候才发现Makiyo却成了小猪的女友！

这绿帽子戴的，欧弟气疯了，还闹过割腕自杀！

不过，Makiyo在采访里却说过这段关系并不是自己劈腿，而是男方犯错在先，无论真真假假，反正小猪三的锅是背了蛮久，现在欧弟和小猪关系没有那么铁了。

完整内容，请点击这里

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