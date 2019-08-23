【蜘蛛人退出MCU】#SaveSpiderMan狂洗版

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迪士尼和索尼影业21日协商破局，导致《蜘蛛人》未来不会再出现在漫威电影宇宙（MCU），此举掀起大批影迷反弹，「#SaveSpiderMan」、「#SaveSpidey」开始大量在社群网路洗版，外媒称这类hashtag大举进攻社群，有可能是网路机器人的运作才会达到如此效果，甚至传出是迪士尼操作的阴谋论。

据悉，早前双方谈判破局，原因是迪士尼要求未来《蜘蛛人》以及索尼其他反派角色电影的票房为两方50、50分润，而索尼拒这项提案，因此未来任何一部《蜘蛛人》电影都不能再进入MCU，索尼拿回拍摄，也不能提到钢铁人、萨诺斯等MCU情节。

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这个消息让很多粉丝很崩溃，在社群网站上向迪士尼和索尼抗议。网络上出现大量「#SaveSpiderMan」、「#SaveSpidey」及「#SaveSpiderManFromSony」的Hashtag。不过，有粉丝质疑有些Hashtag是机器人操控的，而幕后黑手就是迪士尼，但外媒认为这样的说法有些牵强，更有可能的是这些机器人出自粉丝之手，希望迪士尼与索尼能够达成协议，让蜘蛛人回归MCU。

无论这些hashtag来自哪，网路声量目前的确倾向于让蜘蛛人继续留在MCU，然而索尼影业已经发出声明，表示漫威总裁Kevin Feige与漫威工作室未来会专注于其他项目，无法经营那些版权不在他们手上的电影，目前看来似乎没有U转的余地。

新闻来源：Ettoday