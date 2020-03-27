【经济振兴配套】若被隔离　低收入群体者获每日50津贴

慕尤丁今日公布新经济振兴配套时称，目前感染新冠肺炎病毒而住院的B40患者，mySalam为他们提供每日50令吉的津贴，最多可获得14天。

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他称，除了这一举措外，政府如今同意扩大福利，属于B40的人士如果成为疑似患者而被隔离，将同样获得每天50令吉的津贴。

新闻来源：东方网

振兴经济配套 重点懒人包