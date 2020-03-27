生活 Lifestyle 【经济振兴配套】若被隔离 低收入群体者获每日50津贴 by Vicky 丽盈 27 March 2020 written by Vicky 丽盈 27 March 2020 Advertisement 首相丹斯里慕尤丁宣布，政府扩大受新冠肺炎疫情直接影响人群的福利，属于低收入群体（B40）的人士，若因疑似感染被隔离，将可获得每日50令吉津贴。 慕尤丁今日公布新经济振兴配套时称，目前感染新冠肺炎病毒而住院的B40患者，mySalam为他们提供每日50令吉的津贴，最多可获得14天。 Advertisement 他称，除了这一举措外，政府如今同意扩大福利，属于B40的人士如果成为疑似患者而被隔离，将同样获得每天50令吉的津贴。 新闻来源：东方网 振兴经济配套 重点懒人包 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【经济振兴配套】电召车司机可获RM500援金 You may also like 【经济振兴配套】电召车司机可获RM500援金 27 March 2020 【经济振兴配套】月入4000以下家庭及低收入者获援助 27 March 2020 【经济振兴配套】401免费上网 享电费折扣 27 March 2020 【经济振兴配套】医护人员月津调高至600 27 March 2020 【经济振兴配套】大专生可获200令吉援助金 27 March 2020 振兴经济配套 重点懒人包！ 27 March 2020 【14天在家做的事】 马拉松追剧 | 免费观赏4部播出中陆剧 27 March 2020 全球新冠肺炎确诊病例从40万上到50万 只用了2天时间！ 27 March 2020 【我国出现第5代传染病例❗】大马最年轻病患，12天新生婴儿确诊新冠肺炎！ 27 March 2020 新冠肺炎基金是帮助这些人的🌸NADMA：不要乱apply~ 27 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.