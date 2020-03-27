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【经济振兴配套】若被隔离　低收入群体者获每日50津贴

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
【经济振兴配套】若被隔离　低收入群体者获每日50津贴
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首相丹斯里慕尤丁宣布，政府扩大受新冠肺炎疫情直接影响人群的福利，属于低收入群体（B40）的人士，若因疑似感染被隔离，将可获得每日50令吉津贴。

慕尤丁今日公布新经济振兴配套时称，目前感染新冠肺炎病毒而住院的B40患者，mySalam为他们提供每日50令吉的津贴，最多可获得14天。

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他称，除了这一举措外，政府如今同意扩大福利，属于B40的人士如果成为疑似患者而被隔离，将同样获得每天50令吉的津贴。

新闻来源：东方网

振兴经济配套 重点懒人包

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