生活 Lifestyle 【第三波行管令可营业的店❗】9大行业可以开工咯！老板们 记得先上网申请~ by Vicky 丽盈 11 April 2020 written by Vicky 丽盈 11 April 2020 Advertisement 首相宣布行管令延长14天至4月28日，直到疫情稳定为止。不过政府有点半开放了，有条件地局部开放部份行业。 4月15日起，以下是获准逐步恢复营业的领域，业者可从4月13日早上9时开始，通过www.miti.gov.my线上申请。 通过的企业必须遵守政府所规定的标准作业程序，否则将被撤回营运许可，且面对法律制裁。 Advertisement 欲知哪9大行业可以在4月15日开工，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【冰箱收纳法】6种保存食物的方法和小贴士 next post 怕墓地不够用拼命挖坟屯墓地！发言人：这就是现实，我们需要准备好！ You may also like 怕墓地不够用拼命挖坟屯墓地！发言人：这就是现实，我们需要准备好！ 11 April 2020 【冰箱收纳法】6种保存食物的方法和小贴士 11 April 2020 首相：同意特定行业开放运作 会尽快公布 10 April 2020 比起其他国家属偏低 防长：不排除提高RM1000罚款！ 10 April 2020 政府今天再颁布86间酒店和14单位为隔离中心[内附有清单] 10 April 2020 赛事停播没得看 | 6 部NETFLIX运动纪录片大推荐 10 April 2020 还记得他吗？3年前因“孩子抢镜”爆红，教授一家再受访：居家工作不容易啊！ 10 April 2020 约翰逊已离开重症监护室 精神状态非常好 10 April 2020 防长：就算行动管制令解除，人民依然不可以群聚！ 9 April 2020 破纪录~美国一天新增1922人死于新冠肺炎！ 9 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.