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【第三波行管令可营业的店❗】9大行业可以开工咯！老板们 记得先上网申请~

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
【第三波行管令可营业的店❗】9大行业可以开工咯！老板们 记得先上网申请~
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首相宣布行管令延长14天至4月28日，直到疫情稳定为止。不过政府有点半开放了，有条件地局部开放部份行业。

4月15日起，以下是获准逐步恢复营业的领域，业者可从4月13日早上9时开始，通过www.miti.gov.my线上申请。
通过的企业必须遵守政府所规定的标准作业程序，否则将被撤回营运许可，且面对法律制裁。

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欲知哪9大行业可以在4月15日开工，请点击这里

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