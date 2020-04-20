【病毒进入新变异阶段!!】新冠肺炎重症患者或出现缺血性脑中风！

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冠状病毒（COVID-19）在全球各地肆虐，其高传染性和变异性让其成为医疗团队就攻不下的主因，出现至今依然对人类社会亦造成沉重的打击。近日，台湾一名胸腔重症医师苏一峰表示，冠状病毒的变异或许又进入新的阶段了。根据最新的研究报告，感染病毒的部分重症者出现了缺血性脑中风。

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