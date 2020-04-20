生活 Lifestyle 【病毒进入新变异阶段!!】新冠肺炎重症患者或出现缺血性脑中风！ by Vicky 丽盈 20 April 2020 written by Vicky 丽盈 20 April 2020 Advertisement 冠状病毒（COVID-19）在全球各地肆虐，其高传染性和变异性让其成为医疗团队就攻不下的主因，出现至今依然对人类社会亦造成沉重的打击。近日，台湾一名胸腔重症医师苏一峰表示，冠状病毒的变异或许又进入新的阶段了。根据最新的研究报告，感染病毒的部分重症者出现了缺血性脑中风。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【美丽新世界♥】新冠肺炎意外让「地球重生」造就难得奇景！ next post 【有雷慎入】”你不要自责 你可以把我放下了！”《你好妈妈，再见！》大结局 金泰希忍痛告别家人 You may also like 4月23号开始，一旦违反行动管制令 直接送临时监狱! 20 April 2020 副财长：已批准的援助金受惠者 无需号码 可以直接带IC到BSN领钱 20 April 2020 疫情、限制令后，改变人类的 12 种行为 20 April 2020 欧洲新冠肺炎确诊病例突破100万宗！ 20 April 2020 【美丽新世界♥】新冠肺炎意外让「地球重生」造就难得奇景！ 20 April 2020 【摄影教学】4 款INSTAGRAM 美食拍摄技巧和构图 19 April 2020 #语录控：15句书籍文字语录 | 治愈你心灵的缺失 19 April 2020 70年代曾在马任教的美国老师 以马来文录视频为马来西亚加油打气 18 April 2020 女童收到诺希山回函欣喜若狂 “会将信框起来”当作纪念 18 April 2020 【晚安语录】睡前告诉自己的6句话 17 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.