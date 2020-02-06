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【武汉肺炎】病毒进入体内的48小时, 让你在无自觉下成为传染源!

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
【武汉肺炎】病毒进入体内的48小时, 让你在无自觉下成为传染源!
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你知道蝴蝶效应吗？南美洲亚马逊流域，一只蝴蝶偶而扇动几下翅膀，便可以在两周之后的北美刮起一阵龙卷风，这就是连锁效应。
同样，别人打喷嚏喷射的飞沫，也可以在你的体内酝酿一场风暴。而新型冠状病毒，可能就藏匿在其中。

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飞沫传播，可能是一次擦肩而过，接触传播，也可能是一次手部触碰，聚集性疫情，还可能是一次全家聚会。

这些不经意的动作，给了病毒可乘之机，一旦进入你的体内，就会发生可怕的感染。

点击这里阅读完整文章。

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