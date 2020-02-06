生活 Lifestyle 【武汉肺炎】病毒进入体内的48小时, 让你在无自觉下成为传染源! by Vicky 丽盈 6 February 2020 written by Vicky 丽盈 6 February 2020 Advertisement 你知道蝴蝶效应吗？南美洲亚马逊流域，一只蝴蝶偶而扇动几下翅膀，便可以在两周之后的北美刮起一阵龙卷风，这就是连锁效应。 同样，别人打喷嚏喷射的飞沫，也可以在你的体内酝酿一场风暴。而新型冠状病毒，可能就藏匿在其中。 Advertisement 飞沫传播，可能是一次擦肩而过，接触传播，也可能是一次手部触碰，聚集性疫情，还可能是一次全家聚会。 这些不经意的动作，给了病毒可乘之机，一旦进入你的体内，就会发生可怕的感染。 点击这里阅读完整文章。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 霹雳Pantai Remis一日游 next post OMG！章子怡也逃不过李佳琦 留言问怎么买 You may also like 【武汉肺炎 】大马首宗人传人！大马确诊病例增至14人，4名为大马人 6 February 2020 IG狂被洗版的浪漫「爱心花束」0214就送它 6 February 2020 霹雳Pantai Remis一日游 6 February 2020 MAMBA FOREVER！KOBE BRYANT 的胜者思维 5 February 2020 雪隆CP值最高のValentines Dinner ~情人节就去那儿~ 5 February 2020 中国一天确诊武汉肺炎高达3000多宗！南京、宁波 、福州、哈尔滨也封城！ 5 February 2020 撤侨包机2人出现症状 4 February 2020 震惊！【武汉肺炎 】首名大马人中招！ 4 February 2020 立春「8大开运方法」 让你财源滚滚，幸福一整年! 4 February 2020 大马4大元宵节「抛柑」打卡点 4 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.