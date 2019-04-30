【有预告】继《Pikachu》后 Sonic也将变身真人版 毛茸茸的Sonic要来了！

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知名游戏《Sonic the Hedgehog》将改编成真人电影，跟皮卡丘一样长毛了！

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本·施瓦茨(《公园与游憩》)配音索尼克，金·凯瑞饰演反派Robotnik博士，詹姆斯·麦斯登、提卡·森普特参演，杰夫·福勒(《吉尔莫女孩》)执导，11月8日北美上映。同名游戏主角是一只名叫索尼克的蓝色刺猬，他的生活经常被要征服世界的疯狂科学家Eggman博士和Robotnik博士打乱，后者以遥控装置监禁动物，偷走了拥有魔法的混沌翡翠。你期待真人版的Sonic吗？

资料来源：新浪电影