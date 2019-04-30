娱乐 Entertainment电影 Movies 【有预告】继《Pikachu》后 Sonic也将变身真人版 毛茸茸的Sonic要来了！ by Tofu 30 April 2019 written by Tofu 30 April 2019 Advertisement 知名游戏《Sonic the Hedgehog》将改编成真人电影，跟皮卡丘一样长毛了！ Advertisement 本·施瓦茨(《公园与游憩》)配音索尼克，金·凯瑞饰演反派Robotnik博士，詹姆斯·麦斯登、提卡·森普特参演，杰夫·福勒(《吉尔莫女孩》)执导，11月8日北美上映。同名游戏主角是一只名叫索尼克的蓝色刺猬，他的生活经常被要征服世界的疯狂科学家Eggman博士和Robotnik博士打乱，后者以遥控装置监禁动物，偷走了拥有魔法的混沌翡翠。你期待真人版的Sonic吗？ 资料来源：新浪电影 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 超大咖巨星加入《玩命关头9》 唐老大宣称「保罗带来另一个战士给我」 next post 常常被误会的艺人姓氏 四字弟弟的姓氏究竟是什么？ You may also like 常常被误会的艺人姓氏 四字弟弟的姓氏究竟是什么？ 30 April 2019 超大咖巨星加入《玩命关头9》 唐老大宣称「保罗带来另一个战士给我」 30 April 2019 杨幂霍建华新剧《巨匠》遭改名后定档5.6播出 30 April 2019 【有雷】钢铁人惹影迷爆哭的「I Love You, 3000」 竟隐藏了这含义！ 30 April 2019 郑秀文再PO文！开心抱紧TA：“身体健康、快快乐乐” 30 April 2019 网友修复大眼睛双眼皮男孩照 竟然是这位天王的童年照！ 29 April 2019 晒合照害林志玲被批蛇精脸 丫头发文致歉 29 April 2019 朴有天首次承认吸毒！ 称「放不下自己拥有的一切」 29 April 2019 蔡依林接陌生来电 被问「现在单身吗？」 29 April 2019 雷神3招宠妻秘诀，结婚7年了依旧甜蜜 29 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.