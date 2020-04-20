【有雷慎入】”你不要自责 你可以把我放下了！”《你好妈妈，再见！》大结局 金泰希忍痛告别家人

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韩剧《你好妈妈，再见！》于19日迎来了大结局，金泰希饰演的“鬼妈妈”车瑜理决定为了女儿离开人间，决心好好和身边的人好好说再见，离开之前例出了5个愿望清单。车瑜理一一和父母，老公和孩子道别的画面，让许多观众心疼不已。

车瑜理（金泰希饰演）为了不再让女儿栖玗看到鬼，决定离开人间去投胎，因此在49天结束之前要好好和家人道别。车瑜理的妈妈最后才发觉死去的女儿的5年之间其实一直待在他们身边，她非常愧疚泪流满面地说道：“原来你一直都在我身边，对不起，让你看到我那么难过，你一定很心痛吧？” 车瑜理在妈妈的怀中放声痛哭“你一定很想我吧？”，妈妈一直认为女儿躺在冷冰冰的地上孤独地死去，觉得很愧对女儿。

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车瑜理离开之前的愿望清单包括报答帮助过她的人、和最爱的人告别等，在最后也终于抚平老公曹钢和（李桂炯饰演）多年来的自责，希望他以后要好好地生活“如果偶尔还是会想起我，记得不要难过，笑一个，不要悲伤。”还对老公说：“妈妈是我人生最大的靠山，我走了，换你成为栖玗的靠山”。

在最后车瑜理当然也和最爱的女儿栖玗告别：“下辈子你一定还要来找妈妈哦”。女儿栖玗似乎已知道车瑜理的真实身份，拍拍哭泣的亲生妈妈说道：“妈妈再见”。车瑜理离开人间后，曹钢和和吴民贞一起抚养女儿栖玗长大，但栖玗没有忘记这个曾经出现在她生命中的“鬼妈妈”。

（新闻来源：ETtoday）

照片摘自网络