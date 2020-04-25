【有雷慎入】《夫妻的世界》小三逮到老公「另一支手机」！第9集有两大好人黑化 网友：我的信任也被他们吃掉了！

Advertisement



韩剧《夫妻的世界》日前宣布第9集开始恢复「19禁」限制级（1～6集也是限制级），就怕剧情教坏小孩，不过虽然分级限制，昨（24）日播出的第9集还是再创收视新高！其中有儿子偷东西、收到死鸟尸体威胁，扶正的小三多景更发现老公的「另一支手机」，在结尾还有个惊人反转，让剧迷都看傻了！



＝＝＝＝＝＝＝以下有雷，请慎入＝＝＝＝＝＝＝

第9集开头，池善雨（金喜爱饰演）就跟小三吕多景（韩素希饰演）直接挑明「妳老公在跟踪我」，加入丽友会算是给前夫一个警告。但对方不信，然而偶然和老公外出来个晚餐约会时遇到池，发现老公对于前妻还是耿耿于怀，开始起疑的她，从眼线得知老公有「另一支手机」，翻开内容竟发现了老公偷拍前妻的照片，让她惊讶不已。



而同时池善雨也开始出招，她得知自己副院长的位置可能被前夫给拔掉，拜托院长安排和吕会长见面，也就是前夫现任岳父，同时也是资助医院的金主，想找机会说服对方。然而却在见面前收到一盒包裹，外包装有红色液体渗漏，打开后是一只死鸟尸体，里面渗血，还附上池善雨儿子的偷拍照片。



此时李泰伍（朴海俊饰演）也同时从手机收到儿子的照片，夫妻俩因为联络不上儿子而报警，虽然最后人是找到了，但他们不知道儿子在学校已经成偷窃惯犯，还翘课不上补习班，出现问题的儿子经过精神科医生金允基（李茂生饰演）的安抚才冷静下来。

然而第9集出现反转剧情，一边是曾经帮忙池善雨的闲书背叛女主，继续和渣男男友在一起。

Advertisement



另一边则是看似对池善雨有意的金医生，似乎也开始黑化了！他先是建议池善雨，比起专注副院长的职位，应该多关心儿子。另外吕会长似乎也有意推荐金医师担任副院长职，再加上池善雨墙头草的好友薛明淑（蔡国熙饰演）提问，为何对方会找她儿子咨商，却没告诉她，都让女主角开始起疑。

第9集最后一幕，声称私下从来没见过吕会长的金允基，事实上根本就有和对方一起吃过饭，并告知会长池善雨与李泰伍「他们俩之间还有感情，是还没结束的关系」。这样的反转，让剧迷冒鸡皮疙瘩，直呼：“我很相信这两位的呀”、“拜托不要黑化”，收视也再攀上20.539%新高。

资料来源：ettoday