【有雷】钢铁人惹影迷爆哭的「I Love You, 3000」 竟隐藏了这含义！

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《复仇者联盟4》已上映了一个星期，相信大部分的影迷都已经抢先一步看到这部经典之作！电影其中的一句金句，更是成为影迷们心目中最喜爱的句子，那就是钢铁人Tony Stark的爱女「摩根」曾对Tony说的一句「I Love You, 3000！」，而在结尾时，Tony也有亲口说出这句说话。不过这句话不只是表达父女彼此的爱，其中的含义更是惊喜！

《复仇者联盟4》中，Tony Stark在深夜时独自研究，希望能从过去救回被Thanos化灰的人。那一晚上，爱女「摩根」要求Tony说故事，虽然Tony只说了一个超简短的一句来哄爱女睡觉，但「摩根」却以一句「I Love You, 3000」回敬他，令他深深感动。随后走到大厅时，他看到太太「小辣椒」时，调皮地说「Not that it’s a competition, but she loves me 3 thousand. You were somewhere in the low 6 to 9 hundred range.」，令「小辣椒」哭笑不得。

不过这段却被外国网友发现，其实这段是正讽刺漫威Marvel的对手DC所创的DC Extended Universe（DCEU），总电影时间是953分钟。

至于为什么会是「I Love You, 3000」？其实，这句说话正正是向Marvel MCU作最后深层的致敬！只要将历年来的Marvel电影的时间总结起来，便会出现当中的意思，大家一齐来计算吧！

IRON MAN: 2个小时06分钟 (126min)

THE INCREDIBLE HULK: 1个小时52分钟 (112min)

IRON MAN 2: 2个小时05分钟 (125min)

THOR: 1个小时54分钟 (114min)

CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER: 2个小时04分钟 (124min)

THE AVENGERS : 2个小时23分钟 (143min)

IRON MAN 3: 2个小时11分钟 (131min)

THOR: THE DARK WORLD : 1个小时52分钟 (112min)

CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER: 2个小时16分钟 (136min)

GUARDIANS OF THE GALAXY: 2个小时02分钟 (122min)

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AVENGERS: AGE OF ULTRON: 2个小时21分钟 (141min)

ANT-MAN: 1个小时57分钟 (117min)

CAPTAIN AMERICA:CIVIL WAR: 2个小时27分钟 (147min)

DOCTOR STRANGE: 1个小时55分钟 (115min)

GUARDIANS OF THE GALAXY 2: 2个小时17分钟 (137min)

SPIDER MAN: HOMECOMING: 2个小时13分钟 (133min)

THOR: RAGNAROK: 2个小时10分钟 (130min)

BLACK PANTHER: 2个小时14分钟 (134min)

AVENGERS: INFINITY WAR: 2个小时29分钟 (149min)

ANT-MAN & THE WASP: 1个小时58分钟 (118min)

CAPTAIN MARVEL: 2个小时03分钟 (123min)

AVENGERS ENDGAME: 3个小时02分钟 (182min)

将以上的电影时间总结起来便是等于2871 minutes，而早前，Marvel CEO Kevin已对外宣称，《复仇者联盟4：终局之战》并不是第三阶段的终结，而今年7月才上映的电影《蜘蛛侠：决战千里》（Spider-Man: Far From Home）才是最终章，所以若然《蜘蛛侠：决战千里》片长是129 minutes，这正好是Marvel「无限传奇」（The Infinity Saga）的总时间3000。

资料来源：nmplus.hk