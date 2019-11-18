【有影片】IU x 李玹雨《You&I》情缠8年！终于在《Above The Time》另一个时空相见

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IU即将以歌手之姿回归啦！ 11月10日IU首度曝光《Above The Time》MV预告，重点是男主角再度找来李玹雨担纲出演，让粉丝发现《Above The Time》是承接了《You & I》未完结的故事。11月18日，IU终于曝光《Above The Time》完整版MV，究竟这段情缠8年的爱情故事，是否有好结局呢？

说到李玹雨和IU两人的缘分，相信早期就喜欢IU的女孩们就一定立刻会想到，当时还是「国民妹妹的IU」以及「国民弟弟李玹雨」，两人在8年前就合作拍摄IU名曲之一《You&I》的MV。

作为后续曲，除了找来《You & I》的作曲家之外，也沿用8年前的MV导演操刀拍摄新歌MV。前作《You & I》的故事以时光机为主轴，讲述在钟楼生活的IU发现沉睡不醒的李玹雨，原来只能在自己成年后才会醒过来，她意外搭上一列看见未来的火车，并见到李玹雨成为了自己的男朋友，结果她为了令时间过得快一点，亲自制作出一部时光机与李玹雨在未来相遇。

在《You&I》的MV中显示，当时乘坐时光机后的IU时光机停留在「191231」，意味着她和李玹雨去到2019年12月31日的时空。

来到了2019年11月18日，IU所推出的后续曲《Above The Time》MV中，同款时钟、火车和时光机三个元素，就连男主角都一样是由李玹雨饰演！

8年后的李玹雨成熟了不少，为了与IU相遇，这次由他修理时光机，也呼应了IU在《You & I》制作时光机的画面。而且新歌的其中一句「我会呼唤你的名字，等我」，完美呼应了前作中的歌词「为了让我认出你，请大声呼唤我的名字吧」。

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MV中IU被困在时光机，不断收到了李玹雨寄来的信件，而另一头的李玹雨继续努力研究时光机，希望与IU相见。而就在某一个时空，他们终于相见了……

但故事走向俩人其实是在另一个时空相遇了，而现实中俩人依旧存在着不同的空间，但MV依旧保留8年前的手法，那就是IU留下来的爱的记号。

一起来看这部神作吧！

如果你还没看8年前的爱情萌芽

资料来源：香港01、Girlstyle