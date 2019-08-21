【有一种分手很温柔】「阿金」陈柏融分手「网络剧女王」张予曦 双方告别文太温柔 引粉丝爆哭不舍

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台湾演员陈柏融在电影《一吻定情》扮演「阿金」走红，2年前和中国「网路剧女王」张予曦因戏擦出爱 火，并公开认爱，被公认是高颜值情侣，原本恋情深获外界看好，19日双方发告别文证实分手！

张予曦称陈柏融「丸子」，最新贴文写道：「美好真真切切地存在过，幸运得到过那么甜蜜的幸福。过程比结局对我来说更珍贵。丸子再见啦，希望未来我们都顺顺利 利。」她19日一早被爆私人帐号（小号）取关男方，6月也曾发文，「两天不联系，联系一下也找不到人，三年看来真个坎，这坎还挺难迈啊。」令外界联想感情出状况。

陈柏融随后也发告别文「谢谢妳让我拥有那么甜蜜的幸福。 一路经过这么多站，当陪伴的人下车时，都化为感激，虽然很不容易，希望我们都能越来越好。」最后还甜蜜呼喊张予曦昵称「曦公举」，更提醒她拍戏注意安全，不要一直逞强受伤。

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现年34岁的陈柏融，在电影《一吻定情》扮演阿金受到瞩目，过去接受台媒访问时透露能拿到阿金一角，其实是女友张予曦助攻。 他因网路剧《亲爱的，公主病》和女友相识相恋，私下越来越常约，2017年张予曦在微博晒出合照认爱。

如今2年感情告终，俩人的告别文太温柔，甚至让粉丝感受到彼此对于这段恋情依旧还有满满的爱，纷纷表示感到难过和震惊「我曾经还幻想你俩的孩子得有多漂亮 」、「分手贴都这么甜和温柔，怎么就分开了呢」、「愿两人以后会越来越好的」。

资料来源：ettoday