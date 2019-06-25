【最后有雷，请慎入】 你不知道那些Toy Story的事 片尾彩蛋暗藏续集预告？

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《玩具总动员4》（Toy Story 4）已经在马来西亚感动上映，挟带着前三部曲的超高人气和期待，第四集不但没有让人失望，还在烂番茄影评网创下开盘100% 满分好评！

相信已经看了《玩具总动员》的朋友都会觉得，这绝对是一个完美的结局，不管是对胡迪、toy story，甚至是我们的童年回忆，犹如翻新乐章。那么关于《玩具总动员》系列电影的冷知识，你都知道吗？

1.《玩具总动员》是史上第一部全电脑制作动画长片！

1995年上映的《玩具总动员》在各方面都有举足轻重的地位，它除了是皮克斯首部动画电影以外，更是全世界第一部全电脑制作的动画长片！《玩具总动员》的导演雷斯特（John Lasseter）最早是迪士尼的一名初级动画制作师，1982年，他向迪士尼提出要制作一部电脑3D动画片，被迪士尼残忍地拒绝，并遭到了解雇。雷斯特不得不转投皮克斯，并完成了历史上第一部电脑3D动画短片《Tin Toy》，这部短片就是后来《玩具总动员》的原型。

关于皮克斯，在1986年创立之后一直都是制作短影片、广告等等，直到1995年11月《玩具总动员》前，他们最长的动画作品才5分钟，而《玩具总动员》可是长达81分钟！这中间的时间差成为制作过成中最大的困难。过去皮克斯没有故事部门、没有美术部门、没有编辑部门，为了《玩具总动员》，动画团队从3位增加到50多位，技术团队本来是10位也增加到70位，而美术也从0增加到4位！

2. 为什么以「玩具」为故事主角？

其实也和技术限制有关系，直到现今动画里的「人」都是最困难制作的，反观「塑胶」材质是最容易呈现的，这也是为什么第一部动画长片会选择玩具当主角的原因之一，因为大部分玩具都是塑胶制作的。

3. 胡迪不是牛仔娃娃、巴斯光年也不叫「巴斯光年」！

现在我们看到的「胡迪Woody」是牛仔玩偶，但其实最早在1991年皮克斯给迪士尼看的示范带中，胡迪是腹语娃娃。

「巴斯光年Buzz Lightyear」也不叫巴斯光年，而是「月球赖瑞Lunar Larry」。巴斯光年这个名字来自于第二个登上月球的美国太空人巴兹•奥尔德林（Buzz Aldrin）。

之后迪士尼同意资助电影，胡迪才从腹语娃娃演变成老派牛仔，而太空玩具也才叫「巴斯光年」。事实上，《玩具总动员》最初也不叫《玩具总动员》（Toy Story），而是叫《你是个玩具》（You Are a Toy）。

4.为什么要拍《玩具总动员4》？

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在《玩具总动员３》中，胡迪与巴斯光年告别长大后的主人安迪，一起到新主人Bonnie 手中，这是非常完美且赚人热泪的结局，因此在出续集的消息出现时，不免有许多影迷疑惑：「《玩具总动员３》这么成功，为什么要拍续集呢？要如何超越前作的成功呢？」面对这个问题，玩具总动员的监制乔纳斯（Jonas Rivera）也给出了解答，他说：「我知道大家非常喜欢《玩具总动员3》，特别是那个动人的结局，但就像玩具总动员的创始人之一安德鲁史坦顿（Andrew Stanton）曾说过的，他从不把《玩具总动员3》当成玩具总动员的结束，那是主人安迪的结局，但从来不是玩具们冒险的终点。《玩具总动员》是胡迪的故事！」

5.配音其实超难！

《玩具总动员》系列的成功，除了故事吸引人、皮克斯制作团队一丝不苟的制作细节之外，背后配音员也是一大功臣！已经帮第四次主角胡迪配音的汤姆汉克斯（Tom Hanks），在一场访问中就道出背后的辛苦。

Tom说：「尽管这已经是我第四次饰演胡迪，我从来不觉得有比较轻松。配音就跟演戏一样，需要做一些事前的暖练习，其中一样就是反复的演练。当那句台词是很简单的小台词时，你很难每次都做到一模一样；而当它是整部电影的核心台词，需要很重很浓的情绪时，每次我演完更觉得累得跟狗一样。 」即使累，但也依旧不能放下心中那把尺，Tom说：「这是身为一个演员的责任，同时作为一位电影的制作人员，我们不想要一部只是还行的电影，我们想要成就一部很棒的电影！」

因为有Tom Hanks如此敬业又有热情的演员，胡迪才能如此生动地出现在我们的眼前呀！

6. 新角色Forky是谁？

《玩具总动员4》 有许多新出现的角色，其中最重要的就是从垃圾变成玩具的「Forky 叉奇」！为什么在千万种玩具中偏偏选择Forky呢？配音员托尼海尔（Tony Hale）说：「Forky 在初登场时曾说他不是玩具是个垃圾，《玩具总动员》想透过Forky 告诉这世界每个人都有TA的价值，没有人是没有用的垃圾。我认为皮克斯想透过这个角色向那些觉得自己一无是处、像垃圾的人说：『你们都有你们的价值，每个人都值得被爱』。」

此外，对世界一切都很好奇的Forky 也确定将会推出专属动画，且节目就叫《Forky Asks a Question》，并在迪士尼最新的平台Disney+Stream上架！

7.有没有《玩具总动员5》？

Forky 有专属动画，那《玩具总动员》会有第五集吗？根据《玩具总动员4》的导演乔许表示，目前并没有讨论到第5集的推出，况且根据皮克斯目前的计画，目前动画日程已安排到2023年，如果再加上撰写剧本、制作动画的时间，就算有第五集，大概也是很多很多年以后的事了！

8.《玩具总动员4》有没有片尾彩蛋？

答案是有的，而且还有2+1个！

（以下有雷）

（以下有雷）

（以下有雷）

第一个彩蛋是胡迪、牧羊女以及Ducky 和 ​​Bunny 一起躲在嘉年华会的游戏摊子里，帮助长期被固定在架上的玩具找到新主人！

第二个彩蛋则是在Bonnie 的房间，时间点已经变成她上小学的第一天，她又做了一个新朋友叫做「Knifey 」一把塑胶刀，她和Forky 一样都是垃圾堆中制造出来的，Forky 对Knifey 一见钟情，并且要像Woody 教自己的那样，他要告诉Knifey 她不是垃圾！

而第三个与其说是彩蛋，比较算是可爱的动画设计！那就是在字幕跑完后的片尾，卡蹦公爵（Duke Caboom）取代了经典的「皮克斯跳跳灯设计」，骑着他的重机表演特技！

资料来源：Elle

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