【新冠肺炎】违反行管令者「直接罚款RM1000」即日起实行！求情也没用

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管制令已经实行多日，仍有不少大马人不遵守法令，但为了减低疫情扩散的机率，警察们也硬起来了！

根据星洲网及东方网综合报道，全国内部安全及公共秩序部总监拿督艾克里沙尼说，即日起，警方将直接向违反行管令者开出罚单1000令吉，被罚者不得求情，也没有任何折扣。

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