主页 Home #OneLittleThing生活 Lifestyle 【新冠肺炎】确诊人数破百！今日新增18确诊病例
生活 Lifestyle

【新冠肺炎】确诊人数破百！今日新增18确诊病例

by One FM
written by One FM
【新冠肺炎】确诊人数破百！今日新增18确诊病例
Advertisement

卫生部总监拿督诺希山今日在卫生部召开的记者会上公布，我国截至今天中午，新增18宗确诊病例，这也让我国确诊人数破百，累积117宗，其中2名病患在深切治疗部接受隔离治疗。

卫生部总监表示，其中，第101名病患为之前的调查病例，他在220日至27日前往伊朗出差，曾与一名伊朗男子有密切接触。在35日出现症状，并于38日确诊，目前在森美兰医院进行隔离治疗。

卫生部在脸书上的文告中也指出，在第23名至第117名确诊病患当中，只有6人曾经出国。

Advertisement

#COVIDー19 18 kes baru dilaporkan di Malaysia, 9 Mac 2020. Jumlah keseluruhan 117 kes setakat ini termasuk 2 kes dalam…

Posted by KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA on Monday, March 9, 2020

Sidang Media bersama Ketua Pengarah Kesihatan berhubung Wabak Covid-19

Posted by KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA on Monday, March 9, 2020

 

 

 

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

【新冠肺炎】一秒查询大马口罩和消毒液存货

盘点大马过去VS现在的“倒楼”事件

港铁惊现插满1米长管全副武装怪客！网民戏称：超像行动咏春木桩！

【小红书爆红甜品|毛巾卷做法】柔软绵密的口感，薄薄的外皮裹着浓稠鲜奶油！（免烤箱）

【新冠肺炎】新增6宗确诊，我国目前累积99宗确诊病例

心累时刻，请勿打扰 | 5 句心累心声

我国今新增10确诊！全与第33宗的确诊者有关

INTERN期间必须要懂的4件事，保证你顺利过完实习期！

今日激增28宗确诊！我国确证病例高达83宗

请注意！以下 5 种状况 不适合推拿

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More