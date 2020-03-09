【新冠肺炎】确诊人数破百！今日新增18确诊病例

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卫生部总监拿督诺希山今日在卫生部召开的记者会上公布，我国截至今天中午，新增18宗确诊病例，这也让我国确诊人数破百，累积117宗，其中2名病患在深切治疗部接受隔离治疗。

卫生部总监表示，其中，第101名病患为之前的调查病例，他在2月20日至27日前往伊朗出差，曾与一名伊朗男子有密切接触。在3月5日出现症状，并于3月8日确诊，目前在森美兰医院进行隔离治疗。

卫生部在脸书上的文告中也指出，在第23名至第117名确诊病患当中，只有6人曾经出国。

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