【新冠肺炎】再一大马人确诊新冠肺炎

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卫生总监拿督诺希山今天下午宣布，大马今天再添一宗新冠肺炎确诊病例，新增确诊病患为第9宗确诊病患，也是首宗确诊大马病患的岳母。我国目前累计确诊病例达17宗，其中5人为大马人。

第17名确诊病患跟第9名确诊病患曾在农历新年期间，即1月26、27及28日，有直接接触，包括同桌吃饭。期间，也有其他亲人同座。第17名确诊病患今年65岁，本身也患有各种慢性疾病，包括高血压、糖尿病、心脏病及行动不便等。她。

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卫生总监说，这名女病患在1月29日至2月4日期间都留在家中，直至2月5日出现头晕、盗汗等不舒服的症状，后来进入当地私人医院接受治疗。她原本需要在2月7日接受复诊。

截至目前，我国确诊病例17宗，其中5名为大马人，12人为中国人。两名中国籍病患已康复出院，尚有6名正等待获准出院。

Kenyataan Akhbar KPK 9 Februari 2020 – Situasi Terkini Jangkitan 2019-nCoV dan Pengesanan Kes Baharu di… Posted by Noor Hisham Abdullah on Saturday, February 8, 2020