生活 Lifestyle 【政府推出MySejahtera APP】让你查看附近有没有人中Covid-19！赶快下载 by Vicky 丽盈 21 April 2020 written by Vicky 丽盈 21 April 2020 Advertisement 想知道到底你在的位置附近是否曾经出现确诊病病例？政府推出的MySejahtera APP可以帮到你! My Sejahtera APP是由国家安全理事会、卫生部、首相署行政现代化与管理单位联同大马通讯及多媒体委员会所开发，让用户通过自我健康评估，来帮助监管国内的新冠肺炎疫情。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 卖豪宅后遇疫情大流行 宥胜「全家车上隔离」！ next post 返国被隔离恳求卫生局让她送终！穿着防护服送母亲最后一程！ You may also like 不再24小时开放！新柔长堤新山关卡调整运作时间~ 21 April 2020 母校送蛋糕庆祝57岁生日！诺希山微笑自拍感谢母校~ 21 April 2020 返国被隔离恳求卫生局让她送终！穿着防护服送母亲最后一程！ 21 April 2020 谭德塞强调从未隐瞒美国 第一份疫情通报来自武汉 21 April 2020 油价史上首次降为负值后绝地反弹！ 21 April 2020 4月23号开始，一旦违反行动管制令 直接送临时监狱! 20 April 2020 副财长：已批准的援助金受惠者 无需号码 可以直接带IC到BSN领钱 20 April 2020 疫情、限制令后，改变人类的 12 种行为 20 April 2020 欧洲新冠肺炎确诊病例突破100万宗！ 20 April 2020 【病毒进入新变异阶段!!】新冠肺炎重症患者或出现缺血性脑中风！ 20 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.