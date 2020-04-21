【政府推出MySejahtera APP】让你查看附近有没有人中Covid-19！赶快下载

Advertisement



想知道到底你在的位置附近是否曾经出现确诊病病例？政府推出的MySejahtera APP可以帮到你!

My Sejahtera APP是由国家安全理事会、卫生部、首相署行政现代化与管理单位联同大马通讯及多媒体委员会所开发，让用户通过自我健康评估，来帮助监管国内的新冠肺炎疫情。

Advertisement



完整内容，请点击这里。