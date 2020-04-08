生活 Lifestyle 【政府拿Memes来玩!】行走的轿车播放「黑人F4棺材歌」 by Vicky 丽盈 8 April 2020 written by Vicky 丽盈 8 April 2020 Advertisement 我国进入行动管制令第21天（截至7日），大马人民最大的乐趣不外乎就是跟着食谱做料理和疯狂上网消磨时间了。而这几天最洗脑的想必就是这几位黑人帅哥啦！ Advertisement 棺材界的F4以风趣欢乐的舞姿背着棺材进行特殊的葬礼，哪里知道因为一首洗脑歌曲再配上魔性的步伐就让这个梗在网络上炸开了！ 你说网友发挥创意，进行各种相关Memes的再创作就算了，连正正经经的政府部门都跟上潮流，用创新的方式“暗示”人民乖乖待在家里！ 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 台湾名嘴道歉了！称自己“完全没印象提到马来西亚”，“如有提到也是说错话” next post 钟铉，生日快乐！SHINee深夜准时送祝福！ You may also like 防长宣布，政府将派发2426万个口罩给人民！ 8 April 2020 【懒人包】中小型企业经济振兴附加配套 | 员工 Q&A 8 April 2020 好久不见~封城76天之后，中国武汉终于解封啦！ 8 April 2020 应对疫情爆发！日本宣布部分地区进入紧急状态！ 7 April 2020 实行行动管制令至今 因违反而被逮捕人士达到6452人！ 7 April 2020 【4月份申请】11% EPF、BPN 国家关怀援助金 | 附上申办教学 7 April 2020 大马疫情红区增至18个！1208个隔离中心，包括41间高级酒店！ 7 April 2020 英国首相鲍里斯-约翰逊病情恶化 被送往重症监护病房 7 April 2020 关怀中小型企业附加配套要点看这里！ 6 April 2020 早前确诊新冠肺炎的1家7口 全部治愈出院啦！ 6 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.