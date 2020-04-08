【政府拿Memes来玩!】行走的轿车播放「黑人F4棺材歌」

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我国进入行动管制令第21天（截至7日），大马人民最大的乐趣不外乎就是跟着食谱做料理和疯狂上网消磨时间了。而这几天最洗脑的想必就是这几位黑人帅哥啦！

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棺材界的F4以风趣欢乐的舞姿背着棺材进行特殊的葬礼，哪里知道因为一首洗脑歌曲再配上魔性的步伐就让这个梗在网络上炸开了！

你说网友发挥创意，进行各种相关Memes的再创作就算了，连正正经经的政府部门都跟上潮流，用创新的方式“暗示”人民乖乖待在家里！

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