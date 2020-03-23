【快讯】刘真抢救33天 等不到心脏病逝！享年44岁

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台湾艺人刘真病逝！她在2月初接受心脏手术，中途突然心跳停止，装置叶克膜和生命搏斗，之后又改装心室辅助器等待换心。抢救33天无效，在还没等到心脏的情况下撒手人寰，享年44岁。

刘真因为主动脉狭窄问题入院，原本只视为一个简单的心脏手术，未料在手术过程中突然心跳停止，才装上叶克膜抢救，留院观察整整1个月。她装上心室辅助器后，出现脑部自发性出血状况，4日曾做开颅手术，没想到最后仍未能撑过难关，经北荣证实她在22日病逝，享年44岁。

辛龙上个月曾心痛喊道：「此时的我脆弱迷惘，但是告诉自己不能崩溃，祈求朋友们能继续为刘真祷告，给刘真加持！给刘真力量！」希望大家帮刘真集气，帮助她度过生命的大难关，辛龙更愿意以生命换爱妻的命，「我辛龙愿意用自己的生命换刘真的生命，因为女儿才四岁可以没有爸爸，但是不能没有妈妈……。」句句流露焦急与心疼。

辛龙、刘真。

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事实上，刘真从小学习芭蕾舞，奠定扎实的舞蹈基础在18岁开始跳国标舞，23岁时开始参加各大竞赛，主要擅长项目为拉丁舞，拥有「国标舞女王」的称号，学历更是一流，毕业于台师大附中、国立政治大学俄国语文学系。她2014年和辛龙一起去户政事务所登记结婚，同年6月9日在夏威夷完成浪漫婚礼，婚后夫妻俩过着幸福愉快的生活，在2016年生下宝贝女儿霓霓，时常可以看见她在粉丝专页分享母女互动的照片，总是笑容满面、感情要好甜蜜。

资料来源：ettoday