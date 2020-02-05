【延禧攻略番外篇】历史上昭华公主婚后不久病逝！魏璎珞19天后死相随

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《延禧攻略》番外篇《金枝玉叶》播出，再次掀起话题，虽然故事重心放在魏璎珞女儿「昭华公主」感情，但原班人马吴谨言、聂远特别出演，讨论热度仍在魏璎珞身上。剧情虽然是幸福结局，但真实历史上却是难过的悲剧，昭华公主婚后5年就病逝，而魏璎珞也在女儿死去19天后绝望过世，和富察皇后是同一个死法。

《金枝玉叶》中，昭华公主（七公主）报复了重伤她的尔晴儿子「福安康」，最后嫁给非常宠爱她的蒙古亲王「拉旺多尔济」，算是喜剧收场。在真实历史上，昭华公主原型是乾隆和令皇贵妃的第一个孩子「和静公主」，童年时就和拉旺多尔济结下婚约，乾隆帝为了让两人培养感情，从小就把拉旺多尔济接到京城一起长大，因而有着深厚情感。

由于乾隆宠爱令皇贵妃，因此同样对七公主疼爱有加，为了提升女儿的地位，在七公主出嫁前特地赐号「固伦」，而「固伦」在当时是只有皇后之女才能享有的封号。七公主15岁就出嫁，在前20天，乾隆除了赐给许多金银财宝外，更亲自巡视女儿和女婿未来要住的府邸。

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然而婚后第5年，身体一向孱弱的七公主就不幸病逝，当年她才20岁，乾隆得知此事后悲痛万分。由于七公主是在正月过世，乾隆因此取消许多过年活动，而本来身体就不是太好的令皇贵妃在接获噩耗后，同样悲痛欲绝，健康状况更是一落千丈，在女儿病逝19天后也过世，双重打击让乾隆皇崩溃不已。

在七公主死后，拉旺多尔济终生没有再娶，但受乾隆和嘉庆两任皇帝重用，被封领侍卫内大臣。嘉庆八年时，他惊险救下了差点遭刺客行刺的嘉庆帝，却因此废了一条腿，从此成了瘸子，嘉庆帝为感念他的救命之恩，亲赐黄马褂，他被过继的儿子巴彦济尔噶勒则被封为辅国公。

新闻来源：HK01