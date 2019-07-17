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【完整版】歌神张学友和碧昂丝献唱《狮子王》经典情歌中英版〈Can You Feel the Love Tonight？ 〉

by Tofu
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【完整版】歌神张学友和碧昂丝献唱《狮子王》经典情歌中英版〈Can You Feel the Love Tonight？ 〉
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迪士尼动画改编电影《狮子王》（The Lion King）将在 7 月 17 日正式上映！几日前国外开出的首波评价超高，特别是视觉特效以及动画表现相当惊人，甚至被说是「视觉特效最美的电影」！

除了故事吸睛以外，幕后配音和音乐更是重点灵魂，其中最让人惊喜的莫过于电影找来美国流行天后碧昂斯Beyoncé为母狮子Nala配音，更献唱了电影中Simba和Nala合唱的经典情歌《今夜我属于爱情》（Can You Feel the Love Tonight）。

不过更让影迷们意外的就是电影公司加码宣布，这首歌除了由本次Simba、Nala配音员唐纳德格洛弗（Donald Glover）和碧昂丝（Beyoncé）合唱的版本以外，更邀请乐坛歌神张学友重磅联手Beyoncé，合作献声这首全球唯一国际版主题曲！

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〈Can You Feel the Love Tonight？ 〉是由乐坛长青树艾尔顿强（Elton John）创作，在1994 年推出动画时共同诞生的经典主题曲，当时这首歌不仅在全球更创下千万销量，更拿下了奥斯卡最佳原创歌曲大奖，成为流行史上最具代表性的对唱情歌之一。

此次全新《狮子王》中文版主题曲决定将这首神曲重新演绎，电影公司倾全力邀请华语乐坛歌神张学友助阵，携手国际实力天后碧昂丝，堪称神级阵容誓必会再为影迷带来全新的感动。

张学友 x Beyoncé版本〈Can You Feel the Love Tonight？〉

全新版本〈Can You Feel the Love Tonight？〉

动画原版〈Can You Feel the Love Tonight？ 〉

 

资料来源：Elle、Cosmopolitan

 

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