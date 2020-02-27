【大马卫生部正式警告】新冠病毒可透过液体传播，人民切勿购买『来历不明』的冰块！！

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新冠病毒经过长时间研究后，明确的传播方法依旧无法下定论、但却也显示有多种传播途径，如液体。

最新消息指新冠病毒可透过液体传播，因此卫生部也呼吁民众切勿饮用来路不明的冰块，吁民众应从正规工厂购买，否则后果不堪设想。

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大马卫生部发布正式文告，呼吁民众从正规工厂购买冰块，以确保品质和安全。民众可以通过查阅冰块包装上的执照号码查询冰块来源是否正规。

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