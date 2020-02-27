生活 Lifestyle 【大马卫生部正式警告】新冠病毒可透过液体传播，人民切勿购买『来历不明』的冰块！！ by Vicky 丽盈 27 February 2020 written by Vicky 丽盈 27 February 2020 Advertisement 新冠病毒经过长时间研究后，明确的传播方法依旧无法下定论、但却也显示有多种传播途径，如液体。 最新消息指新冠病毒可透过液体传播，因此卫生部也呼吁民众切勿饮用来路不明的冰块，吁民众应从正规工厂购买，否则后果不堪设想。 Advertisement 大马卫生部发布正式文告，呼吁民众从正规工厂购买冰块，以确保品质和安全。民众可以通过查阅冰块包装上的执照号码查询冰块来源是否正规。 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 不怕肺炎聚餐警员！网曝成龙疑似被隔离！ next post 台剧《跟鲨鱼接吻》| 教会你的 3 个职场生存之道 You may also like 最新！过渡首相敦马哈迪全国直播演说向国人道歉「无法接受与巫统共组政府」 26 February 2020 家中老二的4大特征，老二比较XX？ 26 February 2020 雪隆区必吃的4家千层蛋糕专卖店 25 February 2020 【茨厂街5大必去复古风咖啡馆】老旧年代感爆灯，中西合璧美食让人无法抗拒！ 25 February 2020 敦马受委任为过渡首相！继续负责管理国家，至直委任新首相和新内阁的组成。 24 February 2020 行动党全力支持敦马继续任相 24 February 2020 阿兹敏与10国会议员退党 成为独立议员 24 February 2020 结党宣布退出希盟！ 24 February 2020 首相敦马正式宣布辞职！ 24 February 2020 探病5分钟遭感染只因一个动作！武汉女子11招防疫贴身照顾确诊母亲！ 24 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.