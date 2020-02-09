生活 Lifestyle 【大马人注意！】医生：比武汉肺炎更可怕的是『A型流感& 蚊症』需加强意识！ by Vicky 丽盈 9 February 2020 written by Vicky 丽盈 9 February 2020 Advertisement 大马职业医生崔耀豪认为，除了2019年新型冠中病毒，国人要担心的应该是A型流感以及骨痛热症。 他说，在武汉肺炎前，A型流感已在大马肆虐，而随著学校假期，该病情有减缓的现象，但如今学校开学，A型流感是否会重新回来，是大家必须关注的。 另外，大马是骨痛热症严重的国家，随著人们大量使用口罩，一些人不妥善处理，随地乱丢的话，可能出现口罩藏水，造成蚊虫滋生，届时可能爆发新一轮的骨痛热症病例。 Advertisement 阅读完整文章，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【NO MORE FREE】TNG宣布, 下周15日起安装RFID🚗将收 取安装费！ next post 男子隐瞒从武汉回来的事实，还到处参加聚会，连累逾4千人要封村隔离！如今他面临死刑 You may also like 【新冠肺炎】最新消息！第3位确诊病患获准出院 9 February 2020 【新冠肺炎】再一大马人确诊新冠肺炎 9 February 2020 男子隐瞒从武汉回来的事实，还到处参加聚会，连累逾4千人要封村隔离！如今他面临死刑 9 February 2020 【NO MORE FREE】TNG宣布, 下周15日起安装RFID🚗将收 取安装费！ 9 February 2020 「KL异国料理餐厅」情人节限定套餐就选这5家！ 9 February 2020 武汉肺炎病患者治愈后会否再被染病？专家：一般来说6个月内不会！ 9 February 2020 武汉人PO文教怎样安全入境日本！日本人气炸报警：全面禁止不让他们进来！ 9 February 2020 【新冠肺炎】中国3省23市，禁止入境大马14天 9 February 2020 好消息！第2名新冠肺炎病患康复出院！ 8 February 2020 【新冠肺炎】我国确诊病例再添一宗！目前累积16宗 8 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.