【大马人注意！】医生：比武汉肺炎更可怕的是『A型流感& 蚊症』需加强意识！

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大马职业医生崔耀豪认为，除了2019年新型冠中病毒，国人要担心的应该是A型流感以及骨痛热症。

他说，在武汉肺炎前，A型流感已在大马肆虐，而随著学校假期，该病情有减缓的现象，但如今学校开学，A型流感是否会重新回来，是大家必须关注的。

另外，大马是骨痛热症严重的国家，随著人们大量使用口罩，一些人不妥善处理，随地乱丢的话，可能出现口罩藏水，造成蚊虫滋生，届时可能爆发新一轮的骨痛热症病例。

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