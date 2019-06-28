【多高清图】张若昀、唐艺昕高清婚礼现场图曝光 宛如童话公主与王子

Advertisement



张若昀唐艺昕婚礼现场高清图来啦！张若昀骑着白马来迎娶他的新娘唐艺昕 一袭刺绣婚纱挽着爸爸出场，一对新人牵手甜笑，互换戒指，高颜值伴郎伴娘团井柏然、刘昊然、郭麒麟、宋茜、李沁、沈梦辰与新人有爱互动。在晚宴上，张若昀唐艺昕还跳起了双人舞，如童话般唯美！

Advertisement



资料来源：新浪娱乐