娱乐 Entertainment明星 Celebrity 【多高清图】张若昀、唐艺昕高清婚礼现场图曝光 宛如童话公主与王子 by Tofu 28 June 2019 written by Tofu 28 June 2019 Advertisement 张若昀唐艺昕婚礼现场高清图来啦！张若昀骑着白马来迎娶他的新娘唐艺昕 一袭刺绣婚纱挽着爸爸出场，一对新人牵手甜笑，互换戒指，高颜值伴郎伴娘团井柏然、刘昊然、郭麒麟、宋茜、李沁、沈梦辰与新人有爱互动。在晚宴上，张若昀唐艺昕还跳起了双人舞，如童话般唯美！ Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 金材昱惊爆谈恋爱了？！对象竟然是她？ next post 【扮靓靓】低调又不失美感的凝胶美甲系列！ You may also like 金材昱惊爆谈恋爱了？！对象竟然是她？ 28 June 2019 范冰冰、李晨四年恩爱走到尽头！「我们不再是我们，我们依然是我们 」宣布分手 27 June 2019 【多图】张若昀、唐艺昕晒结婚照官宣 甜蜜承诺「就这样笑一辈子吧」 27 June 2019 容祖儿爆秘恋4个月！对象是老板儿子！ 27 June 2019 宋宋CP离婚另有隐情！宋慧乔被爆出轨朴宝剑？ 27 June 2019 漫画改编电影《KINGDOM》7月18上映！山崎贤人、长泽雅美、吉泽亮携手出演 27 June 2019 宋宋CP离婚有前兆？宋仲基曾被爆“偷吃”？！ 27 June 2019 是真的！宋慧乔、宋仲基证实离婚！ 27 June 2019 蔡依林新歌《爱的罗曼死》MV催泪上线！上演苦命鸳鸯爱情故事惹哭网友 26 June 2019 王嘉尔脱了！「炸出6块肌+人鱼线」粉丝全疯了 26 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.