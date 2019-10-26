娱乐 Entertainment明星 Celebrity 【多图】GD权志龙今日退伍「谢谢大家等我，会回到本职继续努力工作」 by Tofu 26 October 2019 written by Tofu 26 October 2019 Advertisement 10月26日，BIGBANG队长权志龙正式退伍！数千名粉丝来到现场和他一起度过这个特别时刻。权志龙深受感动，发表感想称“顺利结束了兵役，谢谢大家的等待，今后将不再以军人的身份，而是以自己的本业回归，会做好本职工作”，随后与粉丝一起进行了合照。 GD和大家见面时，呆萌呆萌的样子，好可爱！ Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《少年的你》中国首日票房过亿！ 正式宣布11月14日大马上映 You may also like 《少年的你》中国首日票房过亿！ 正式宣布11月14日大马上映 25 October 2019 3部「你可能不小心错过」的热播韩剧，网友超推 25 October 2019 Selena Gomez新歌疑指Justin Bieber 25 October 2019 《新西游记》制作人罗PD大方认了「年薪40亿」传闻！ 25 October 2019 吴奇隆未P图肿一圈 网酸霹雳虎变胖虎 25 October 2019 何猷君宣布奚梦瑶生子喜讯！ 儿子取名叫何广燊 24 October 2019 《满满喜欢你》反套路演绎校园爱情，双向暗恋甜出新高度 24 October 2019 GD退伍倒数！服役地爆发猪瘟，YG“官方劝退”粉丝勿前往退伍现场！ 24 October 2019 有关防弹少年团，A.R.M.Y必知的5件事 24 October 2019 《三生三世枕上书》网爆「再等70天」 24 October 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.