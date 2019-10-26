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【多图】GD权志龙今日退伍「谢谢大家等我，会回到本职继续努力工作」

by Tofu
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【多图】GD权志龙今日退伍「谢谢大家等我，会回到本职继续努力工作」
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10月26日，BIGBANG队长权志龙正式退伍！数千名粉丝来到现场和他一起度过这个特别时刻。权志龙深受感动，发表感想称“顺利结束了兵役，谢谢大家的等待，今后将不再以军人的身份，而是以自己的本业回归，会做好本职工作”，随后与粉丝一起进行了合照。

GD和大家见面时，呆萌呆萌的样子，好可爱！

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