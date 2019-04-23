娱乐 Entertainment明星 Celebrity 【多图】明星童年照变高清 你是否认得你的爱豆呢？ by Tofu 23 April 2019 written by Tofu 23 April 2019 Advertisement 近来微博掀起一股「明星童年修复照」热浪，使用现代的技术奖许多明星的童年照被拿出来欣赏！现在来看看你是否认得这些爱豆吧！ 迪丽热巴 古丽娜扎 刘亦菲 杨幂 杨紫 TFBOYS—王俊凯、易烊千玺、王源 鹿晗 朱一龙 张艺兴 华晨宇 林俊杰 Advertisement 王嘉尔 杨洋 罗云熙 胡一天 蔡徐坤 陈立农 朱正廷 JUSTIN 范丞丞 王子异 小鬼 尤长靖 钟汉良 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post #SME必看 ：7项心得 启发你的企业之路 You may also like 《一场遇见爱情的旅行》陈晓的演技又进步了！ 23 April 2019 袁咏仪比基尼大解放！和老公嗨玩泥巴超恩爱 23 April 2019 防弹少年团「已准备好入伍」 大哥JIN预计2020服役：若国家召唤，将全力以赴！ 22 April 2019 当演员的最高境界：演总统，当总统！ 22 April 2019 《VOICE 3》确定在5月11日首播！ 22 April 2019 邓紫棋合约纠纷第一步 成立工作室、歌迷会 亲自设计徽章赠粉丝！ 21 April 2019 《如果可以这样爱》出轨、家暴、婆媳问题，这部戏统统有！ 19 April 2019 吴青峰《歌颂者》MV感动上线 引爆粉丝催泪线 19 April 2019 男友感十足！朴叙俊欧巴最新写真化身夏日男友 19 April 2019 蚁人大秀中文 diss其他超级英雄：他们比我更烂 19 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.