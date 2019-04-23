【多图】明星童年照变高清 你是否认得你的爱豆呢？

Advertisement



近来微博掀起一股「明星童年修复照」热浪，使用现代的技术奖许多明星的童年照被拿出来欣赏！现在来看看你是否认得这些爱豆吧！

迪丽热巴

古丽娜扎

刘亦菲

杨幂

杨紫

TFBOYS—王俊凯、易烊千玺、王源

鹿晗

朱一龙

张艺兴

华晨宇

林俊杰

Advertisement



王嘉尔

杨洋

罗云熙

胡一天

蔡徐坤

陈立农

朱正廷

JUSTIN

范丞丞

王子异

小鬼

尤长靖

钟汉良