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【多图】张若昀、唐艺昕晒结婚照官宣 甜蜜承诺「就这样笑一辈子吧」

by Tofu
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【多图】张若昀、唐艺昕晒结婚照官宣 甜蜜承诺「就这样笑一辈子吧」
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掌心CP甜蜜晒婚纱照啦！张若昀刚刚在微博晒出与唐艺昕的婚纱照，更甜蜜配文「就这样笑一辈子吧」，得到唐艺昕幸福转发回应「好」字。经纪人贾川随后也在微博晒出掌心夫妇的结婚证件照，献上真诚的祝福「亲自拍了红底照，笑容定格在画面，甜蜜永远在心头」，迎来众多粉丝的祝福，希望俩人甜蜜幸福！

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资料来源：新浪娱乐

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