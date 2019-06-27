娱乐 Entertainment明星 Celebrity 【多图】张若昀、唐艺昕晒结婚照官宣 甜蜜承诺「就这样笑一辈子吧」 by Tofu 27 June 2019 written by Tofu 27 June 2019 Advertisement 掌心CP甜蜜晒婚纱照啦！张若昀刚刚在微博晒出与唐艺昕的婚纱照，更甜蜜配文「就这样笑一辈子吧」，得到唐艺昕幸福转发回应「好」字。经纪人贾川随后也在微博晒出掌心夫妇的结婚证件照，献上真诚的祝福「亲自拍了红底照，笑容定格在画面，甜蜜永远在心头」，迎来众多粉丝的祝福，希望俩人甜蜜幸福！ Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post “有了滑板鞋，天黑都不怕”如何选择滑板鞋 You may also like 容祖儿爆秘恋4个月！对象是老板儿子！ 27 June 2019 宋宋CP离婚另有隐情！宋慧乔被爆出轨朴宝剑？ 27 June 2019 漫画改编电影《KINGDOM》7月18上映！山崎贤人、长泽雅美、吉泽亮携手出演 27 June 2019 宋宋CP离婚有前兆？宋仲基曾被爆“偷吃”？！ 27 June 2019 是真的！宋慧乔、宋仲基证实离婚！ 27 June 2019 蔡依林新歌《爱的罗曼死》MV催泪上线！上演苦命鸳鸯爱情故事惹哭网友 26 June 2019 王嘉尔脱了！「炸出6块肌+人鱼线」粉丝全疯了 26 June 2019 EXO D.O 确定7月1日入伍！同日发表暂别歌曲《That’s Okay》 26 June 2019 《AVENGERS: ENDGAME》特别片尾版！6月29日上映！ 26 June 2019 惊现水桶腰、肉臂、包包脸！阿娇幸福肥吓呆网民 25 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.