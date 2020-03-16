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【吃饱饱】[email protected] Damansara- 吃好喝饱聚会好去处

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
【吃饱饱】NetVerk@Oval Damansara- 吃好喝饱聚会好去处
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想要和朋友聚会，又担心环境太多人怕感染？

那可以到这家有提供私人包厢的 NetVerk 和朋友们一起吃香喝辣～

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至于有什么好吃的，就要看看 OneFM William 和 One FM Adrian 的好介绍啦！

 

#OneFM #music #entertainment #吃饱饱

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