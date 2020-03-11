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【吃饱饱】趙記傳承 – 中国港式糖水

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
【吃饱饱】趙記傳承 – 中国港式糖水
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中国著名糖水铺 「趙記傳承 」来到1U咯！

OneFM William 非常推荐大家 #招牌姜撞奶 – 由店员现场为你制作，倒入新鲜姜汁和鲜奶，等候3分钟即可！

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#OneFM #music #entertainment #吃饱饱

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