【吃饱饱】谁说豆花只能当甜品?! 当粥吃也是味道一级棒！

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这次 William和 Adrian介绍给大家的 The Soybean Factory 豆香 可不是甜品小吃这么简单哦～

你可能没有想过，原来豆花加入咸的佐料，味道和口感完全就像喝粥，香又暖胃！

重点是店家选用优质纯正的大豆，每天新鲜制作各式各样的大豆甜品！

招牌蝶豆花用了一半传统豆花，加上一半独创蓝色蝶豆花，再配上不同配料，满足你的口欲！

不想吃豆花的朋友，还有豆浆饮料可以选择哦～

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#OneFM #music #entertainment #吃饱饱 #豆花 #豆浆