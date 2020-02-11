视频 One TV吃饱饱 【吃饱饱】谁说豆花只能当甜品?! 当粥吃也是味道一级棒！ by Sean 祥祥 11 February 2020 written by Sean 祥祥 11 February 2020 Advertisement 这次 William和 Adrian介绍给大家的 The Soybean Factory 豆香 可不是甜品小吃这么简单哦～ 你可能没有想过，原来豆花加入咸的佐料，味道和口感完全就像喝粥，香又暖胃！ 重点是店家选用优质纯正的大豆，每天新鲜制作各式各样的大豆甜品！ 招牌蝶豆花用了一半传统豆花，加上一半独创蓝色蝶豆花，再配上不同配料，满足你的口欲！ 不想吃豆花的朋友，还有豆浆饮料可以选择哦～ Advertisement #OneFM #music #entertainment #吃饱饱 #豆花 #豆浆 Advertisement One TV吃饱饱 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Sean 祥祥 佛系更新影片版主 | 更多影片前往Youtube频道 One TV ! previous post 别人家的老板~杨丞琳设宴感谢员工，大发红包！ next post 跟着这几种方法，包你存到钱！ You may also like 【一起How好玩】因为吃素、剪头发、妈妈被分手?!最WalauEh分手理由特集 #街访实测 11 February 2020 #MorningKakiSoDrama 仿妝小丑女挑战！结果画出布兰妮?! 7 February 2020 【夏日丁丁茶】杨千嬅 -处处吻 #丁丁翻唱 #抖音 7 February 2020 【一起How好玩】大马Produce KOL前来挑战! “一个字接歌词”比赛谁称霸? 5 February 2020 #MorningKakiSoDrama 猜歌词大赛 4 February 2020 【夏日丁丁茶】宝石《野狼Disco》#丁丁翻唱 4 February 2020 【一起How好玩】 春天众演员来宣传! Orange高玩搅局!? #新年特备 4 February 2020 【吃饱饱】十下十下火锅@ Sri Petaling 4 February 2020 「夏日丁丁茶」- 周杰伦《星晴》x丁丁 4 February 2020 【吃饱饱】Fish Brothers 放浪兄弟@Petaling Jaya－好食成双过新年 25 January 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.