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【吃饱饱】友族朋友也可以吃点心吃到饱！@ Red Chinese Cuisine

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
【吃饱饱】友族朋友也可以吃点心吃到饱！@ Red Chinese Cuisine
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想要吃点心吃到幸福感，但是钱包却空空der？那就一定要来到这家 Red Chinese Cuisine ，吃到饱！高达80多种新鲜热辣的点心让你品尝，而且还可以无限量加码～
#OneFM #music #entertainemnt #吃饱饱
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