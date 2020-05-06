主页 Home #OneLittleThing生活 Lifestyle 【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！
生活 Lifestyle

【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！
Advertisement

早前陆路交通局（JPJ）宣布营业，并表示仅会开放给商用车辆柜台服务供特定服务，引起很多民众的不满。

Advertisement

而陆路交通局（JPJ）宣布，为配合有条件行动管制令，当局已授权大马邮政公司（POS Malaysia）可为私家车驾驶者，提供更新驾照及车辆执照（LKM）服务，即日生效。

完整内容，请点击这里

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

一天新增7000人！英国新冠肺炎死亡人数超意大利！

努力抗疫！纽西兰终于实现零新增新冠肺炎病例！

只需要扫描QR code！雪兰莪州政府推出SELangkah追踪访客系统！

蚊虫叮咬会否传播新冠病毒？群体免疫可行吗？中国钟南山为你一一解答！

卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！

太久没⻅客, 花园鳗封馆后变害羞了 ⽇⽔族馆只好推「视讯⻅⾯会」替它们记住⼈类！

士拉央2花园 · 疑漏夜被封锁

成功申请跨州回到城市工作的人注意啦！5月7号到10号放行！

防疫成功！澳门今开始复课！

马来西亚麦当劳宣布暂不开放堂食！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More