生活 Lifestyle 【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！ by Vicky 丽盈 6 May 2020 written by Vicky 丽盈 6 May 2020 Advertisement 早前陆路交通局（JPJ）宣布营业，并表示仅会开放给商用车辆柜台服务供特定服务，引起很多民众的不满。 Advertisement 而陆路交通局（JPJ）宣布，为配合有条件行动管制令，当局已授权大马邮政公司（POS Malaysia）可为私家车驾驶者，提供更新驾照及车辆执照（LKM）服务，即日生效。 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 阿汤哥挑战“不可能”, 有望冲出地球「上太空拍电影」! next post 一天新增7000人！英国新冠肺炎死亡人数超意大利！ You may also like 一天新增7000人！英国新冠肺炎死亡人数超意大利！ 6 May 2020 努力抗疫！纽西兰终于实现零新增新冠肺炎病例！ 5 May 2020 只需要扫描QR code！雪兰莪州政府推出SELangkah追踪访客系统！ 5 May 2020 蚊虫叮咬会否传播新冠病毒？群体免疫可行吗？中国钟南山为你一一解答！ 5 May 2020 卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！ 5 May 2020 太久没⻅客, 花园鳗封馆后变害羞了 ⽇⽔族馆只好推「视讯⻅⾯会」替它们记住⼈类！ 5 May 2020 士拉央2花园 · 疑漏夜被封锁 5 May 2020 成功申请跨州回到城市工作的人注意啦！5月7号到10号放行！ 4 May 2020 防疫成功！澳门今开始复课！ 4 May 2020 马来西亚麦当劳宣布暂不开放堂食！ 4 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.