【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！

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早前陆路交通局（JPJ）宣布营业，并表示仅会开放给商用车辆柜台服务供特定服务，引起很多民众的不满。

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而陆路交通局（JPJ）宣布，为配合有条件行动管制令，当局已授权大马邮政公司（POS Malaysia）可为私家车驾驶者，提供更新驾照及车辆执照（LKM）服务，即日生效。

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