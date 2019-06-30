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【内有影片】金曲30必看亮点，Lulu神还原「陈三妮」、玛莎助攻蔡依林、阿信「爱的抱抱」

by Yee Leng
written by Yee Leng
【内有影片】金曲30必看亮点，Lulu神还原「陈三妮」、玛莎助攻蔡依林、阿信「爱的抱抱」
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第30届台湾金曲奖29号晚圆满落幕，除了得奖的瞬间，还有歌王歌后的精彩表演，都为典礼增添了不少看点。

1、歌神陈奕迅开场表演「金氏纪录」

歌神陈奕迅金曲开场就献唱了多首组曲，包括蔡健雅、周杰伦、江蕙、阿密特的作品，一开口就让人鸡皮疙瘩，直呼“耳朵怀孕啦！” 在这样的开场表演下，“接下去的表演者怎么办？！”

 

2、G.E.M邓紫棋铁肺现场Youtube破亿点击金曲

邓紫棋首次的金曲表演，就一口气带来了10首Youtube破10亿点击率的歌曲，G.E.M的演唱实力毋庸置疑啦！

 

3、「SUPER WOMAN」天后孙燕姿回归

好久不见的天后孙燕姿终于回归啦！久违金曲舞台的燕姿以“女力「SUPER WOMAN」” 演唱歌曲包括了王菲<百年孤寂>、张惠妹<姐妹>、郑秀文<独一无二>、孙燕姿<奔>。

 

4、<玫瑰少年>夺年度歌曲奖，玛莎助攻Jolin、阿信「爱的抱抱」

由五月天颁发最佳年度歌曲-蔡依林<玫瑰少年>，Jolin上台领奖时，分别与颁奖人五月天玛莎、怪兽握手致意，玛莎神来一笔，要Jolin去给阿信一个拥抱，引起全场尖叫声，哎哟，玛莎真的hen会 ～

（拥抱画面时间点1:05）

 

5、呸姐蔡依林「格莱美等级」压轴演出「美」

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结合最新LED科技与视觉灯光，Jolin与32位舞者的演出，不仅带来视觉、听觉震撼，更引起粉丝全程尖叫「超强」！

 

6、S.H.E再合体表演，「我们」惹泪

最长寿女子团体S.H.E不再续约后，是否能再以S.H.E名义合体，一直是歌迷粉丝们关注的焦点。此次金曲奖再次合体，献唱「十七」，不仅对三只意义重大，对粉丝们来说，也相当感动。

 

7、Lulu独挑大梁主持金曲，神还原“陈三妮”和萧敬腾“老梗”

金曲30主持由Lulu担纲，典礼前还在向师父黄子佼取经的Lulu，虽然“压力山大”，但仍然很好地完成首次金曲独挑大梁的主持工作！谐星出身的她，以神似的模仿贯穿整场典礼，可说是今年的笑点担纲！最让人津津乐道的，要数神还原金曲评审主席“陈三妮”的桥段，与致敬去年主持人萧敬腾的倒着画“老梗”

 

 

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