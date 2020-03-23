【全球大流行】来自前线女医生的哭诉（请认真看完）

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📶📶📶Yaallah sebak nye😢😢 Posted by Idhwanie Sueqayralish on Sunday, March 22, 2020

新冠肺炎持续在全球蔓延，虽然我国已经在日前宣布行动管制令，但是还有一些固执和自私的人士在这段期间不顾政府劝告，一意孤行外出和聚集。

22日，一名来自前线的女医生，上传了一则视频，恳请大家不要加增加医护人员的负担。她在影片中哽咽也说到，目前已经有大批的前线医生、护士都工作了不下18小时，大家都非常疲劳，使到她担心医疗前线会崩溃。但是她失望的是，还有许多人不顾警告外出或聚集，增添受感染的风险。

提及医护人员的家属只能远远在车子里探望他们，她更是激动的说不下去。

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另外，她恳请大家，如果发现自己出现新冠肺炎症状，在前往就医时，一定要诚实说明，不要增加医护人员暴露在受感染的风险中。她说，由于有些病患隐瞒真相，导致一些医生和护士在得知病患确诊后，担心自己会因曾直接接触病患而被感染，进而痛哭流涕。她说，“因为这些人隐瞒真相，已经有多达15名医护人员确诊。”

在影片结束前，她感谢医护人员的牺牲、贡献和付出，并再三呼吁出现病症的患者前往就医，同时老实交代病症，不让让无名英雄们的生命受到威胁。STAY AT HOME！PLEASE！

One FM也请大家在这段时间，除了必要的出行，请留在家中，不要再增加医护人员和警方的负担。

他们守在前线为我们努力抗疫，

我们留在家中为他们加油打气！

新闻撰自One FM，请勿抄袭。

信息来源：中国报