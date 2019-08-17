主页 Home 视频 One TV 【你懂不懂】 拜「兄弟」不能提名字！鬼月逛夜市「好兄弟」会陪你?!
视频 One TV你懂不懂

【你懂不懂】 拜「兄弟」不能提名字！鬼月逛夜市「好兄弟」会陪你?!

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
【你懂不懂】 拜「兄弟」不能提名字！鬼月逛夜市「好兄弟」会陪你?!
Advertisement

每次拜拜的时候，都会提到自己的名字，但这样太危险了！

还有原来最“热闹”的地方居然是Pasar Malam，会有很多「好兄弟」陪你逛～(吓)

 

不管你懂不懂，都要把影片看个100遍，然后分享出去、TAG埋三姑六婆。不然等下拜错了，就“代志大条”了！

Advertisement

#OneFM #music #entertainment #你懂不懂 #鬼月 #农历7月

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

佛系更新影片版主 | 更多影片前往Youtube频道 One TV !

You may also like

「夏日丁丁茶」 iKON-‘사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)’ x 丁丁

「夏日丁丁茶」- 陈雪凝《你的酒馆对我打了烊》x 丁丁

【吃饱饱】平价吃鱼吃啦啦 ！「Fish Brothers 放浪兄弟」Glomac Centro,PJ

撞鬼是衰还是好运到？ 骂脏话其实没有用！【你懂不懂 – 鬼月企划】

《吃饱饱》Vege Delish

「夏日丁丁茶」- 《追光者》x 丁丁 x 李现 x 岑宁儿

【一起How好玩】 Hana和日本可爱女团玩游戏 努力加入「卡哇伊阵容」

《吃饱饱》Stars Picker Audio Cafe摘星 . 音響咖啡館

[So Drama] Morning Kaki 适合做什么类型的 Youtuber?

「夏日丁丁茶」- The Lion King 《Can You Feel The...

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More