【你懂不懂】 拜「兄弟」不能提名字！鬼月逛夜市「好兄弟」会陪你?!

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每次拜拜的时候，都会提到自己的名字，但这样太危险了！

还有原来最“热闹”的地方居然是Pasar Malam，会有很多「好兄弟」陪你逛～(吓)

不管你懂不懂，都要把影片看个100遍，然后分享出去、TAG埋三姑六婆。不然等下拜错了，就“代志大条”了！

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