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【一起How好玩】之 #你how会撞challenge

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
【一起How好玩】之 #你how会撞challenge
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据说制作人有大奖要送，One FM DJ和新闻主播就联手Wakeke，用胸口、臂部和额头来挑战 #你how会撞challenge ，但却不小心撞破了头？？！！

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最后，Producer 特别交代小编must备注：
还想看无（有）良（心）制作人如何作弄One FM DJ，欢（必）迎（需）留言啵～等你哦！

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