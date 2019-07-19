一起How好玩视频 One TV 【一起How好玩】之 #你how会撞challenge by Sean 祥祥 19 July 2019 written by Sean 祥祥 19 July 2019 Advertisement 据说制作人有大奖要送，One FM DJ和新闻主播就联手Wakeke，用胸口、臂部和额头来挑战 #你how会撞challenge ，但却不小心撞破了头？？！！ Advertisement 最后，Producer 特别交代小编must备注： 还想看无（有）良（心）制作人如何作弄One FM DJ，欢（必）迎（需）留言啵～等你哦！ Advertisement One TV一起How好玩 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Sean 祥祥 佛系更新影片版主 | 更多影片前往Youtube频道 One TV ! previous post 刘芮麟、代斯承认恋情！经纪公司表示「确实在认真交往 谢谢关心」 next post MENU设计够酷，不好吃也无所谓 You may also like 《吃饱饱》Shugatori Dessert Cafe -少女尖叫超梦幻松饼 15 July 2019 「夏日丁丁茶」- Beyond 《海闊天空》x 丁丁 12 July 2019 【一起How好玩】乔装混入街头访问 多少人认出One FM Dino 10 July 2019 《吃饱饱》SKINNY DIP@Bandar Menjalara－闻臭吃香蓝纹意大利面 8 July 2019 「夏日丁丁茶」- 郑秀文《我们都是这样长大的》x 丁丁 4 July 2019 【一起How好玩】Hana念歌词爆OO 吓到陈柏宇Hi Ya Hi Ya 3 July 2019 《吃饱饱》家乡板面HOMETOWN BANMIAN@Seventeen Mall 1 July 2019 「夏日丁丁茶」- 丁丁 x Jason陈柏宇组曲 26 June 2019 【一起How好玩】One FM Adrian与路人亲密互动？！差点被告性骚扰！ 23 June 2019 《吃饱饱》Awesome Canteen@Taman Paramount 22 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.