「N号房」嫌犯赵主彬当众谢罪！

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韩国「N号房事件」引起轩然大波，主嫌赵主彬（조주빈）被抓到后已在25日早移送检方，长相被公开后的他不同被带进警局时低头遮掩，不但没戴口罩，还抬起头面对大批媒体访问，表示：「谢谢你们让我停下这无法停止的恶魔人生。」

赵主彬25日准备移送检方时，面对记者提问「没有什么想对被害者说的话吗」，他看着大众回应：「孙石熙（音译，손석희）社长、尹壮铉（音译，윤장현）社长和金雄（音译，김웅）记者等人，因我而受伤的每一个人，在这里真心地表达谢罪之意，谢谢你们让我停下这无法停止的恶魔人生。」

记者紧接着提问「你承认散播非法色情影片了吗？」「有想对被害者说的话吗？」「为什么会犯下这些罪刑呢？」「你觉得自己不会被抓到吗？」「未成年的受害者这么多，不觉得抱歉吗？」赵主彬只是看着远方并没有多做回应，接着在警方的带领下离开警察局。

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事实上，赵主彬身分被公开后，就读过的国小、国中、高中和大学以及科系都被翻出，疑似他的Instagram帐号也跟着曝光，韩网友纷纷在推特刷一排「赵主彬的IG帐号是dpvlspvmfls，快检查自己有没有被关注，如果有的话赶紧封锁」，许多艺人也都纷纷发文表达发现自己被关注的心情，其中Brown Eyed Girls成员佳人则是首位公开该帐号并指责他人。

另外，有网友发现如果开启韩文键盘照「dpvlspvmfls」顺序打会是「에피네프린（肾上腺素）」，其中是否含有什么意思引起热烈讨论。

新闻来源：ETtoday & ETtoday