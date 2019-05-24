「HallyuPopFest 2019韩流流行音乐节」韩国天团阵容 即将引爆狮城！

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万众期待，5月25及26日的大型韩流流行音乐节”HallyuPopFest 2019″将在新加坡室内体育馆盛大举行！最叫韩粉期待不过的就是韩国天团Super Junior、Monsta X、NU’EST、K.A.R.D、Winner等即将引爆狮城！

<HallyuPopFest> 去年9月份首次登陆狮城，获得热烈回响。今年邀请韩国天团重返新加坡，让粉丝们期待度爆表！

演出阵容：

Super Junior

Monsta X

NU’EST

Winner

Pentagon

(G)I-DLE

OH MY GIRL

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K.A.R.D

Hyolyn

N.Flying

VeriVery

GWSN

A.C.E

TREI

Kanto

这么强大的阵容，韩粉们绝对不能错过啊！再加上，不知道各位E.L.F是否和小编一样超级期待 ，Super Junior是否是全员到齐的奇迹呢？One FM 韩粉妹One FM DJ Hana心怡将为你揭晓答案，因为她将会到现场随时更新重大消息，所以一定要留守One FM 脸书专页和 Instagram哦！

虽然小编和大家一样希望 <HallyuPopFest> 可以袭击马来西亚，不过628性感女神孝琳个人世界巡回演唱会，【2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Kuala Lumpur 】即将火辣来袭吉隆坡，敬请期待吧！

资料来源：HallyuPopFest脸书专页