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「3月9日真的会是难以忘记的一天」泰妍发文悼念父亲：相信会在很好的地方安顿、守护我们

by Tofu
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「3月9日真的会是难以忘记的一天」泰妍发文悼念父亲：相信会在很好的地方安顿、守护我们
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少女时代成员金泰妍在父亲去世后首次更新社交状态，发文向来安慰和祝福的人们表示感谢，并表示：“我拥着深深的爱和温暖的慰藉，以后也会好好生活下去”。她还对父亲表示了悼念，“相信爸爸会在很好的地方安顿，守护我们。爸爸！泰妍真的很爱你”。

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2020년 3월 9일 저에게 많은 축하와 위로를 해주신 모든 분들께 깊은 감사의 인사를 전하고 싶습니다. 숫자로 가늠할 수 없을 만큼의 많은 분들이 저에게 닿았고 저를 따뜻하게 안아주시고 토닥여 주셨어요. 저는 깊은 사랑과 따뜻한 위로를 안은 채 앞으로도 잘 살아가겠습니다. 먼 걸음 한 번에 달려와주신 분들, 그리고 멀리서도 정성껏 진심으로 마음 전해주신 분들.. 감사한 분들께 일일이 다 찾아뵙고 인사드리지 못하는 점 깊은 양해부탁드려요. 저를 비롯한 우리 가족들에게 3월 9일은 정말 잊지 못할 날이 될 것 같습니다. 저희 아빠는 제가 어렸을 적 음악을 시작한 첫 날 부터 함께 해 주셨어요. 먼저 나서서 차에 시동을 걸어놓으시고 딸을 위해 그렇게 움직이셨어요. 지금도 어디선가 우리 모두를 위해 먼저 움직이고 계실 거예요. 좋은 곳에서 내려다 보시며 우리를 지켜주고 계실거라 믿어요. 마지막으로 함께 걱정해주시고 최선을 다 해 주신 모든 분들께 감사드리고 아빠! 저 태연이가 정말 많이 사랑해요👨‍👧💜

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泰妍发文大致如下：

想向2020年3月9日向我送来很多祝贺和安慰的所有人表示深深的感谢。无法用数字来衡量，许多人接触了我，TA们温暖地拥抱我，安慰我。我拥着深深的爱和温暖的慰藉，以后也会好好生活下去。远道而来的人们，还有远方传递来真心的人…不能一一拜访问候想感谢的各位，敬请谅解。

对于我以及我的家人来说，3月9日真的会是难以忘记的一天。爸爸从我小时候开始学音乐的第一天开始就陪着我一起，会先出门发动汽车，然后为了女儿来回奔忙。现在也会在某个地方为了大家而先过去。相信爸爸会在很好的地方安顿，守护我们。最后，要感谢所有关心我，为了我而努力的所有人。爸爸，泰妍真的很爱你。

 

 

资料来源：新浪娱乐

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