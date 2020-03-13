「3月9日真的会是难以忘记的一天」泰妍发文悼念父亲：相信会在很好的地方安顿、守护我们

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少女时代成员金泰妍在父亲去世后首次更新社交状态，发文向来安慰和祝福的人们表示感谢，并表示：“我拥着深深的爱和温暖的慰藉，以后也会好好生活下去”。她还对父亲表示了悼念，“相信爸爸会在很好的地方安顿，守护我们。爸爸！泰妍真的很爱你”。

泰妍发文大致如下：

想向2020年3月9日向我送来很多祝贺和安慰的所有人表示深深的感谢。无法用数字来衡量，许多人接触了我，TA们温暖地拥抱我，安慰我。我拥着深深的爱和温暖的慰藉，以后也会好好生活下去。远道而来的人们，还有远方传递来真心的人…不能一一拜访问候想感谢的各位，敬请谅解。

对于我以及我的家人来说，3月9日真的会是难以忘记的一天。爸爸从我小时候开始学音乐的第一天开始就陪着我一起，会先出门发动汽车，然后为了女儿来回奔忙。现在也会在某个地方为了大家而先过去。相信爸爸会在很好的地方安顿，守护我们。最后，要感谢所有关心我，为了我而努力的所有人。爸爸，泰妍真的很爱你。

资料来源：新浪娱乐