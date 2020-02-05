「黑涩会美眉」Apple爆恋爱ing！起底新欢「台湾最帅牙医」　

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长相甜美的前「黑涩会美眉」成员黄暐婷（Apple）被爆出和台湾最帅牙医恋爱ing。

据悉，去年12月6日深夜，Apple被台湾媒体直击现身西门町，身穿牛仔裤搭配驼色长外套、球鞋，戴着黑色帽子和口罩，约会身高180公分、长相酷似演员谢承均的型男牙医院长赵国翔。

根据报道，2019年12月6日晚间10点多，Apple顶着14度低温与濛濛细雨，匆匆出门前往台北市林森北路的影城售票口等人。没过多久，一辆要价超过新台币5百万元的限量款玛莎拉蒂轿跑，帅气地停在Apple身旁，她迅速钻进副驾座，香车美人直奔台北市西区。半个小时后，玛莎拉蒂停在西门町一处立体停车场，Apple和驾驶员一同下车，直接走到一旁的「今日秀泰影城」。仔细一看，这名驾驶员工竟是《医师好辣》节目「好辣医师团」的主要成员赵国翔。

两人被直击时同样穿着牛仔裤，脚踩白色球鞋，买了双人套票后，拿着爆米花和饮料进入影院。电影结束后二人虽然一路说笑走向停车场，但始终保持着安全距离，只有四下无人时，才有肢体接触。在回程的路上，赵国翔似乎想要争取多一点相处时光，大约10分钟的路程，硬是开了快半个小时，凌晨2点左右才把Apple送到家。赵国翔接着直接回到台北市内湖住处，结束这场深夜约会。

有着「台湾最帅牙医」之称的赵国翔，毕业于台北医学大学牙医系，目前是南京西路一家牙医诊所的院长，他不只外表俊俏，也相当细心，医术医德备受病患肯定。由于他常上电视节目分享口腔保健常识，吸收了不少明星病患如毛加恩、甄莉及况明洁等人。除了当牙医、上节目，赵国翔还相当热心公益，他曾表示去年因食道癌病逝的父亲，治疗期间受到很多医界好友的帮助，让他体悟到该把自己的专业，奉献给更多需要的人，因此年年都会安排义诊，还会抽空去学校担任客座讲师。

新闻来源：ETtoday & ETtoday