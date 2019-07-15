「鹰眼」连发3首单曲，难道要转行当歌手了？

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「鹰眼」Jeremy Renner日前突然连发3首新单曲，甚至还大动作释出MV，引起众人怀疑难道是准备转行当歌手了吗？在释出的歌曲中，他不但展现摇滚嗓音，还罕见地和6岁爱女Ava合作，成为另类彩蛋。

原来这是Jeremy Renner和车商的合作计划，一次释出《Main Attraction》、《Nomad》、《Sign》3首新歌，除了搭配广告播出，三段影片还像部小型电影，他扮演着歌手本身，歌曲也都是他亲口演唱，粗旷的嗓音跟品牌形象符合。

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在《Main Attraction》MV后半段，他的女儿Ava也惊喜演出，但平日里Jeremy Renner鲜少在公开场合或社群网站主动公开女儿模样，这回算是罕见的父女合作，成为MV的另类彩蛋。

虽然Jeremy Renner以演员身分为人所知，但他其实深爱音乐，更是音乐创作人，早期多次为电影演唱，去年开始重拾音乐旧爱，和DJ Sam Feldt合作单曲《Heaven (Don’t Have A Name)》，嗓音让人惊艳！他曾表示最爱的第一顺位就是音乐，「演戏是20岁才在我脑袋出现的选项，但音乐才是我除了家人以外的初恋。」

另外在早前的采访中被问到是否有出专辑的计划？他不否认，「我只知道已经写好了一堆音乐，但那是之后的事情，我很高兴能分享音乐，这是之前无法做的。」

资料来源：Ettoday